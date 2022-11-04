Коли проблеми зі світлом: які продукти чудово зберігаються без холодильника

Вже кожен із нас зіткнувся із проблемою зникнення світла на деякий час. Оскільки варто готуватися до будь-якого сценарію, знання продуктів, які добре зберігають свої якості без холодильника, не завадить абсолютно нікому.

Уявити своє життя без холодильника сьогодні просто неможливо. Утім, через зникнення електрики багатьом з нас доведеться зберігати продукти у звичайних умовах, що збільшує ризик того, що вони зіпсуються. Про всяк випадок корисно буде знати про продукти, які гарно зберігаються без особливих умов.

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Які продукти добре зберігаються без холодильника

Як вже знають досвідчені кулінари, цибуля не просто не потребує холодильника – у ньому вона втрачає свій смак, це ж стосується і часнику. Також у звичайних умовах цілком добре почуваються фрукти із твердими кісточками, до цього списку цілком доречно буде додати й авокадо.

Завжди доречно мати вдома / Фото Unsplash

Без холодильника гарно зберігаються й гострі соуси. Не потрібно холоду і для арахісової пасти, а також для свіжого базиліка. Консервації цілком достатньо і кладовки, як і для меду.

Цитрусові, банани та яблука – завжди гарна ідея для хорошого перекусу. Гарна новина полягає у тому, що їх теж варто зберігати у звичайних умовах, тож ви завжди можете мати їх під рукою, в яких би умовах не опинилися.

Якщо ж ви не можете уявити навіть перекусу без овочів, то варто звернути увагу на перець. Він пасує абсолютно до всього та може гарно зберігатися без холодильника.