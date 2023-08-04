Не додавайте це в банки: прості правила зимової консервації

Аби насолоджуватися дарами літа цілий рік, ми зазвичай заморожуємо або консервуємо овочі та фрукти на зиму. Щоб не зіпсувати закрутки потрібно окрім рецепта, знати, що додавати в банку, аби не зіпсувати консервацію.

Ми дібрали кілька популярних спецій та прянощів, які не тільки допоможуть додати особливих ноток до зимової консервації, а й нададуть їм характерних ноток.

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Які спеції додавати до консервації

Чорний перець – одна з найпопулярніших спецій для зимової консервації. Можна використовувати як мелений, так і горошинами. Він додає закрутці пекучий смак, чудовий аромат.

Часник використовується для надання яскравого аромату та гострого смаку. Однак краще не зловживати часником, тому що велика його кількість може розм'якшити плоди під час консервації чи квашення.

Суцвіття кропу допомагають отримати насичений пряний аромат у консерваціях.

У маринади також часто додають гірчицю. Як зерна, так і порошок. Вона допомагає отримати гострий і пекучий смак.

Гвоздика потрібна, щоб овочі отримали пікантний смак і приємний пряний аромат.

Зелень петрушки надає закруткам солодкуватого смаку та пряного ніжного аромату.

Ріпчаста цибуля у консервуванні вона використовується як добавка, що додає аромату та смаку.

Листя базиліку надає унікального аромату консервації. Чудово підходить для консервування помідорів, болгарського перцю, огірків, квасолі, кабачків та патисонів.

Коріандр в маринаді додають, щоб отримати солодкуватий аромат з нотками анісу.

Перець чилі також часто можна зустріти у зимовій консервації, адже його пікантний смак так влучно підкреслює огірки, помідори, перець та кабачки.

Чебрець додають для пряного аромату. Найчастіше для консервування беруть гілочку свіжого чебрецю або невелику кількість сушеного.

Майоран надає пряно-квітковий, солодкий аромат та пекучий смак. Найкраще підходить для соління огірків, патисонів, помідорів, капусти та кабачків. Хочемо відзначити, що консервація з майораном зберігається довше.

Кардамон додає легких лимонних ноток. Для консервування потрібно вибирати кардамон темно-зеленого кольору.

Завдяки кмину консервовані овочі отримують терпкий гоструватий смак, пікантний аромат.