Корисні перекуси: що покласти в ланч-бокс школярам

Важливою складовою здорового росту і розвитку дитини є збалансоване харчування. Одним зі способів забезпечити вашого школяра необхідними поживними речовинами є ретельно продуманий ланч-бокс.

Вибір правильних і смачних перекусів має забезпечити дитину енергією та покращити її академічні досягнення. 24 Канал підібрав оригінальні ідеї перекусів, які можна покласти у ланч-бокс вашої дитини.

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Фруктові шашлики

Запорука здорового харчування – різноманітність. Підготуйте фруктові шашлики: на дерев'яні шпажки накладіть шматочки апельсинів, яблук, груш або виноградинок. Цей перекус виглядає яскраво та апетитно.

Корисний перекус – це дуже важливо / Фото unsplash

Міні-сендвічі з овочами

Замість звичайних сендвічів з сиром і шинкою, спробуйте зробити міні-сендвічі з пшеничного хліба, хумусу та нарізаних овочів – помідорів, огірків, печериць. Це смачно, корисно та виглядає цікаво.

Горіхова суміш

Зіграйте на контрасті текстур та смаків. Підготуйте суміш горіхів (волоські горіхи, мигдаль), підсмажені на сухій сковороді та сухофрукти (родзинки, курага, вишнева сушка).

Йогурт

Для того, щоб сформувати корисний перекус з йогурту, просто оберіть кисломолочний продукт без наповнювача. В окремому контейнері дайте дитині фрукти або ягоди.

мають бути у рюкзаку дитини – це смачно та поживно.