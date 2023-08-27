24 канал підготував для вас кілька цікавих варіантів напоїв для школярів, які не тільки втамують спрагу, а й наситять корисними вітамінами. Обирайте той, який найбільше сподобається вашому малюку, або спробуйте всі із запропонованих.

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Рецепт смузі

  • Час: 5 хвилин

Приготування:

  • Змішуємо очищений від шкірки банан з кефіром та медом у чаші блендера.
  • Подрібнюємо все до однорідної маси та додаємо цілі ягідки малини.
  • Переливаємо у плашку та закриваємо кришкою.

Цитрусовий сік

  • Час: 5 хвилин

Приготування:

  • Очищуємо цитрусові від шкірки та пропускаємо м'якоть через прес.


Цитрусовий сік / Фото Nutri Bullet

  • Також можна скористатися цитрус пресом. Для цього розрізаємо фрукти навпіл та витискаємо сік.

Узвар з сушки

  • Час: 4 години

Приготування:

  • Заздалегідь замочуємо сушені фрукти у чистій питній воді. Накриваємо кришкою та залишаємо на 6 годин, або найкраще на ніч.
  • Вмикаємо вогонь та доводимо все до кипіння. Проварюємо 5 хвилин та вимикаємо плиту.
  • Залишаємо узвар настоюватися кілька годин під кришкою.

Смачного!

Також смачними напоями для дітей в школу буде вода зі шматочками огірків, або ягодами чи фруктами. Малеча також залюбки вип'є домашній лимонад чи чай з лимоном та імбирем.