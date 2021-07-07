Що приготувати на Івана Купала: рецепти обов'язкових страв до святкового столу

Свято Івана Купала – особливе для кожного українця. У цей день проводять безліч обрядів, гадають на судженого та стрибають через багаття, щоб скріпити своє кохання. А ще в ніч на Купала сміливці шукають цвіт папороті! Не потрібно також забувати й про святковий стіл на Івана Купала, адже він повинен бути особливим. Ми підготували для вас підбірку страв на Івана Купала: від кулаги до квасу.

Рецепт кулаги

Починати день на Івана Купала потрібно із солодкою каші кулаги. Традиційно її готують з пшеничної або ячної крупи з додаванням ягід чи фруктів.

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Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 5



Каша з ягодами / Фото Челенджер

Вилийте молоко в глибоку каструлю, посипте цукром та доведіть до кипіння. Висипте крупу в гаряче молоко та при постійному помішуванні варіть кашу до загустіння. Підготуйте керамічні горщики або скляні форми для випікання. Розігрійте духовку до 190 градусів. Перекладіть кашу в форми та випікайте до готовності в духовці. Розтопіть вершкове масло та полийте ним готову кулагу. Перед подачею до столу додайте до каші ягоди. Смачного!

Галушки з картоплі

– 2 склянки ячної крупи;– 1 л молока;– 50 г вершкового масла;– цукор на ваш смак;– ягоди для декору.

Картопляні або борошняні галушки подавали з підсмаженою цибулею, шкварками, м'ясом або сметаною.

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Галушки з картоплі / Фото Страви юа

Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності. Злийте зайву воду та розімніть картоплю в пюре. Охолодіть пюре та додайте до нього чорний мелений перець, борошно та яйця. Замісіть тісто на галушки та сформуйте галушки. Відваріть їх у підсоленій киплячій воді до готовності. 3 хвилин буде достатньо. Подавайте галушки з картоплі з вершковим маслом, сметаною або шкварками. Смачного!

Заливний пиріг з яйцем та зеленою цибулею

– 500 г картоплі;– 2 курячих яйця;– 6 – 7 ст. л. борошна;– дрібка солі.

Традиційна випічка на Івана Купала – пироги. Їх можна готувати з будь-якими начинками: ягодами, овочами, зеленню, м'ясом чи рибою.

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 6 – 8



Заливний пиріг / Фото Пошепки

Для начинки відваріть яйця у підсоленій воді до готовності. Почистіть від шкарлупи та наріжте дрібним кубиком. У глибокій мисці змішайте яйця, дрібно порізану зелень кропу та цибулі й перемішайте. Додайте спецій на ваш смак. До начинки влийте розтоплене вершкове масло та перемішайте. Для приготування тіста вибийте в миску яйця, посоліть та всипте цукру. Збийте яєчну масу до піни. Додайте до яєчної маси майонез та кефір – перемішайте всі інгредієнти. Ретельно просійте борошно з розпушувачем до яєчної маси та замісіть тісто. У форму для випікання пирога вилийте половину тіста. Зверху викладіть начинку та залийте рештою тіста. Змастіть верх тіста жовтком. Посипте пиріг насінням кунжуту. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте заливний пиріг 40 – 50 хвилин. Охолодіть готовий пиріг та подавайте його до столу. Смачного!

Вареники з вишнею

– 6 шт. курячих яєць для начинки;– 4 шт. курячих яєць для тіста;– 400 мл кефіру;– 100 г майонезу;– 400 г борошна;– 1 ст. л. цукру;– 18 г розпушувача для тіста;– 1 яєчний жовток;– 1 ст. л. сметани;– 2 ст. л. кунжуту;– 200 г зеленої цибулі;– 50 г кропу;– 30 г вершкового масла;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

На Івана Купала господині традиційно готували вареники, а начинки до страви можуть бути різними: картопля, сир, вишня, варення або капуста.

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8



Вареники з вишнями / Фото Зелена садиба

Засипте вишню без кісточок цукром та дайте настоятися 2 – 3 години. Злийте сік з ягід. Для приготування тіста змішайте просіяне борошно, яйця, дрібку солі. Замісіть еластичне тісто та дайте йому відпочити в холодильнику 30 хвилин. Розкачайте тісто, виріжте склянкою кружечки для вареників. Начиніть тісто вишнями, міцно защепіть краї. Відваріть вареники у киплячій воді 3 хвилини, до готовності. Подавайте вареники з вишнями до столу з вершковим маслом. Смачного!

Святкові млинці на молоці

– 600 г борошна;– 150 мл води;– 3 шт. курячих яєць;– 1 кг вишні без кісточок;– 200 г цукру;– вершкове масло на ваш смак.

З млинцями на Івана Купала пов'язане повір'я, якщо дівчина приготувала їх на свято, та пригостила молодого хлопця – судилося їм бути разом.

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 5



Млинці / Фото Рудь

З'єднайте яйця з цукром та сіллю, перемішайте суміш до однорідної консистенції. Підігрійте молоко до кімнатної температури. Влийте половину молока у яєчну суміш та перемішайте. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та перемішуйте. Додайте до тіста соду та перемішайте. Вилийте решту молока, олію та перемішайте тісто на млинці та відставте "відпочити" на 20 хвилин. Розігрійте сковорідку та смажте на ній млинці з обох сторін до готовності. Подавайте млинці до столу. Смачного!

Варіанти начинок для млинців:

сир;

мак;

ікра;

червона риба;

варення або джеми;

свіжі ягоди;

капуста;

гриби;

варене м'ясо.

Трав'яний чай

– 500 мл молока;– 3 шт. курячих яєць;– 2 ст. л. цукру;– дрібка солі;– дрібка соди;– 2 склянки борошна;– 2 ст. л. рослинної олії.

Наші предки вірили, що різноманітні трави у на Івана Купала володіли особливою силою та магією, а чай вважався чарівним та цілющим.



Чай / Фото Блог Метро

Для приготування чаю збирали листя різних садових дерев: липи, вишні, смородини, яблуні, і трави: чебрець, материнку, календулу.

Квас

Квас – традиційний напій, без якого не обходилося жодне літо і жоден святковий стіл у наших предків. У кожної родини був свій особливий рецепт приготування домашнього квасу.



Домашній квас / Фото Блог Метро

Святкуйте Івана Купала, готуйте смачні страви та передавайте традиції й звичаї наших предків дітям!