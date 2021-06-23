Вечеря за 30 хвилин: 4 смачні страви з курятини на будь-який смак та випадок

Набридло щовечора після роботи стовбичити на кухні, коли так хочеться відпочити? Ми підготували для вас чотири рецепти нереально смачних страв із курятини, які готуються швидко й подобаються найвибагливішим гурманам. У захваті буде вся ваша родина!

Курка, зокрема її філе, – надзвичайно ніжне та дієтичне м’ясо, яке не потребує довгого маринування чи тушкування. А з ТМ "Наша Ряба" готувати курятину стало ще легше. Тепер ви можете придбати вже нарізане свіже м’ясо: кубиками, стріпсами, на відбивні чи на шніцелі. Його треба просто вийняти з упаковки й приготувати за одним із наших рецептів, або й за всіма чотирма. Приємного вам вечора й смачної вечері!

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Курячі стріпси з медом та кунжутом: простий рецепт для вишуканого обіду

Час: 30 хвилин

Порції: 3



Ніжна стріпси в медовому соусі / Фото "Наша Ряба"

– 500 г курячих стріпсів ТМ "Наша Ряба" – 40 мл соєвого соусу;– 100 г білого кунжуту;– 150 г крохмалю;– 100 г меду;– оливкова олія для смаження;– чорний мелений перець на ваш смак;– 2 зубчики часнику;– 1 цибулина;– 1 болгарський перець.

Приготування:

Почистіть від лушпиння й натріть на дрібній тертці часник і з’єднайте його із соєвим соусом та чорним меленим перцем. Маринад як слід перемішайте. Замаринуйте в соєвому соусі зі спеціями вже нарізані курячі стріпси й залиште на 10 – 15 хвилин. Наріжте болгарський перець соломкою, а цибулю – півкільцями. Замариновану курятину обкачайте в крохмалі. Розігрійте сковорідку з оливковою олією й обсмажте на ній курячі стріпси. Додайте до курятини овочі й готуйте страву на маленькому вогні 5 – 7 хвилин. Полийте страву медом, посипте кунжутом і потримайте на плиті ще кілька хвилин. Подавайте курячу грудку до столу гарячою. Смачного!

Відбивні з ананасом: ніжна страва для теплої вечері

Час: 30 хвилин

Порції: 3 – 4



Курятина з ананасами / Фото shutterstock

– 400 г філе для відбивної ТМ "Наша Ряба" – 100 г твердого сиру;– 2 ст. л майонезу;– 1 банка консервованих ананасів кільцями;– олія для змащування деко;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Уже нарізане куряче філе злегка відбийте, посоліть і поперчіть. Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть деко олією. Викладіть на деко курятину. Змастіть м’ясо тонким шаром майонезу. На серединку шматочків відбитої курятини викладіть кільця ананасу. Натріть сир на грубій тертці та посипте ним курятину. Запікайте страву в духовці 20 хвилин – до готовності м’яса. Смачного!

Кордон Блю з курячого філе, сиру та шинки

Час: 25 хвилин

Порції: 1



Курочка Кордон Блю / Фото "Наша Ряба"

– куряче філе для шніцеля ТМ "Наша Ряба" – 20 г шинки;– 20 г твердого сиру;– 10 г борошна;– 1 яйце;– 25 г сухарів для панірування;– олія для смаження (основним способом чи у фритюрі);– сіль на ваш смак.

Приготування:

Уже нарізане куряче філе для шніцеля викладіть на обробну дошку, посоліть на свій смак. Покладіть на філе скибку сиру, а зверху – шинку. Розігрійте сковорідку з олією. Загорніть курятину з начинкою в рулетик, запаніруйте спершу в борошні, а далі у збитому яйці та сухарях. Обсмажте рулетик на сковорідці в невеликій кількості олії (тобто основним способом) чи у фритюрі до рум’яної скоринки. Доведіть страву до готовності, поставивши на 3 – 4 хвилини до духовки, попередньо розігрітої до 190 – 200 градусів. Подавайте Кордон Блю із салатом зі свіжих овочів. Смачного!

Апетитні мітболи з рубленого курячого філе та грибним соусом на вершках

Час: 25 хвилин

Порції: 3 – 4



Курячі мітболи в грибному соусі / Фото "Наша Ряба"

Інгредієнти:– 500 г рубленого курячого філе ТМ "Наша Ряба" – 30 г білих панірувальних сухарів;– 100 г цибулі;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– 1 яйце;– 10 г борошна;– олія для смаження;– 150 г печериць;– 400 мл вершків жирністю від 30%;– зелень на ваш смак.

Приготування: