Вечеря за 30 хвилин: 4 смачні страви з курятини на будь-який смак та випадок

Набридло щовечора після роботи стовбичити на кухні, коли так хочеться відпочити? Ми підготували для вас чотири рецепти нереально смачних страв із курятини, які готуються швидко й подобаються найвибагливішим гурманам. У захваті буде вся ваша родина!
Курка, зокрема її філе, – надзвичайно ніжне та дієтичне м’ясо, яке не потребує довгого маринування чи тушкування. А з ТМ "Наша Ряба" готувати курятину стало ще легше. Тепер ви можете придбати вже нарізане свіже м’ясо: кубиками, стріпсами, на відбивні чи на шніцелі. Його треба просто вийняти з упаковки й приготувати за одним із наших рецептів, або й за всіма чотирма. Приємного вам вечора й смачної вечері!
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Курячі стріпси з медом та кунжутом: простий рецепт для вишуканого обіду
Час: 30 хвилин
Порції: 3
Ніжна стріпси в медовому соусі / Фото "Наша Ряба"
– 500 г курячих стріпсів ТМ "Наша Ряба";
– 40 мл соєвого соусу;
– 100 г білого кунжуту;
– 150 г крохмалю;
– 100 г меду;
– оливкова олія для смаження;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибулина;
– 1 болгарський перець.
Приготування:
- Почистіть від лушпиння й натріть на дрібній тертці часник і з’єднайте його із соєвим соусом та чорним меленим перцем. Маринад як слід перемішайте.
- Замаринуйте в соєвому соусі зі спеціями вже нарізані курячі стріпси й залиште на 10 – 15 хвилин.
- Наріжте болгарський перець соломкою, а цибулю – півкільцями.
- Замариновану курятину обкачайте в крохмалі.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією й обсмажте на ній курячі стріпси.
- Додайте до курятини овочі й готуйте страву на маленькому вогні 5 – 7 хвилин.
- Полийте страву медом, посипте кунжутом і потримайте на плиті ще кілька хвилин.
- Подавайте курячу грудку до столу гарячою. Смачного!
Відбивні з ананасом: ніжна страва для теплої вечері
Час: 30 хвилин
Порції: 3 – 4
Курятина з ананасами / Фото shutterstock
– 400 г філе для відбивної ТМ "Наша Ряба";
– 100 г твердого сиру;
– 2 ст. л майонезу;
– 1 банка консервованих ананасів кільцями;
– олія для змащування деко;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Уже нарізане куряче філе злегка відбийте, посоліть і поперчіть.
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть деко олією.
- Викладіть на деко курятину. Змастіть м’ясо тонким шаром майонезу.
- На серединку шматочків відбитої курятини викладіть кільця ананасу.
- Натріть сир на грубій тертці та посипте ним курятину.
- Запікайте страву в духовці 20 хвилин – до готовності м’яса. Смачного!
Кордон Блю з курячого філе, сиру та шинки
Час: 25 хвилин
Порції: 1
Курочка Кордон Блю / Фото "Наша Ряба"
– куряче філе для шніцеля ТМ "Наша Ряба";
– 20 г шинки;
– 20 г твердого сиру;
– 10 г борошна;
– 1 яйце;
– 25 г сухарів для панірування;
– олія для смаження (основним способом чи у фритюрі);
– сіль на ваш смак.
Приготування:
- Уже нарізане куряче філе для шніцеля викладіть на обробну дошку, посоліть на свій смак.
- Покладіть на філе скибку сиру, а зверху – шинку.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Загорніть курятину з начинкою в рулетик, запаніруйте спершу в борошні, а далі у збитому яйці та сухарях.
- Обсмажте рулетик на сковорідці в невеликій кількості олії (тобто основним способом) чи у фритюрі до рум’яної скоринки.
- Доведіть страву до готовності, поставивши на 3 – 4 хвилини до духовки, попередньо розігрітої до 190 – 200 градусів.
- Подавайте Кордон Блю із салатом зі свіжих овочів. Смачного!
Апетитні мітболи з рубленого курячого філе та грибним соусом на вершках
Час: 25 хвилин
Порції: 3 – 4
Курячі мітболи в грибному соусі / Фото "Наша Ряба"
Інгредієнти:
– 500 г рубленого курячого філе ТМ "Наша Ряба";
– 30 г білих панірувальних сухарів;
– 100 г цибулі;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 1 яйце;
– 10 г борошна;
– олія для смаження;
– 150 г печериць;
– 400 мл вершків жирністю від 30%;
– зелень на ваш смак.
Приготування:
- Для соусу печериці ретельно помийте, почистьте, наріжте скибочками й обсмажте в олії на сковорідці.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками. До грибів додайте лише половину, залишивши другу для мітболів.
- До грибної засмажки додайте вершки та спеції на свій смак. Масу ретельно перемішайте.
- Дрібно наріжте улюблену зелень і додайте до грибного соусу. Усе перемішайте й доведіть до кипіння. Зніміть соус із плити.
- Уже нарізане куряче рублене філе посоліть та поперчіть на свій смак.
- Сформуйте з курятини кульки (мітболи) по 100 грамів кожна й запаніруйте їх у борошні та сухарях.
- Обсмажте мітболи в розігрітій олії на сковорідці до рум’яності.
- Перекладіть мітболи до сковорідки з грибним соусом і тушкуйте до готовності м’яса.
- Викладіть страву на тарілку, полийте зверху соусом і подавайте до столу. Смачного!