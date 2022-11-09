Що приготувати на обід: підбірка рецептів на щодень

Щоб полегшити щоденні муки вибору: "Що приготувати на обід", 24 канал дібрав смачні варіанти страв, які ви з легкістю зможете подати до столу за лічені хвилини.

Щодня ми замислюємося над тим, що ж такого подати на стіл рідним, щоб вони залишилися ситі, а ми не втомилися від процесу приготування страв.

Читайте також 8 переваг курячих гомілок, про які ви могли не знати

Ми дібрали п'ять смачних варіантів обідів, які ви з легкістю приготуєте вдома без зайвих труднощів. У збірці є рецепти в духовці, на сковорідці та навіть в мікрохвильовій печі. Обирайте той, який припав до душі та переходьте до його готування.

Рецепт крем-супу з гарбуза на молоці

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

– 700 грамів гарбуза;– 150 грамів картоплі;– 220 грамів моркви;– 170 грамів ріпчастої цибулі;– 25 грамів кореня імбиру;– 15 грамів часнику;– 1 апельсин;– 1 літр молока;– 10 грамів солі;– 1 чайна ложка куркуми.

Приготування:

Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці (180 – 190 градусів), або використайте вже готове пюре гарбуза.

Овочі наріжте грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.

У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир та цедру апельсина. Вичавіть з апельсина сік та додайте до супу. Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні.

Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.

Перебийте все блендером в однорідну масу. Крем-суп з гарбуза готовий.

Смачного!

Рецепт картоплі по-шведськи в духовці

Час: 80 – 90 хвилин

80 – 90 хвилин Порції: 4 – 6

Картопля по-шведськи / Фото skandi baking

– 800 грамів картоплі;– 50 грамів олії;– часник;– твердий сир;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю від бруду. Ви можете очистити її від шкірки, щоб вона не гірчила. Наріжте її гострим ножем поміж двома однаковими китайськими паличками, щоб не її прорізати наскрізь. Товщина надрізів 3 – 4 міліметри.

Відваріть її у злегка підсоленій воді 15 хвилин, далі викладіть на деко вкрите шаром пергаменту та збризніть олією.

Запікайте картоплю до готовності в розігрітій до 240 градусів духовці 5 хвилин.

Наприкінці приготування вичавіть часник, натріть сир та викладіть все на картоплю. Запікайте ще 5 хвилин.

Смачного!

Рецепт фрикадельок з грибами та куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 500 грамів курячого фаршу;– ріпчаста цибуля (середня);– 1 середня морква;– 3 скибки батона;– 1 куряче яйце;– 3 зубчики часнику;– сіль;– чорний мелений перець.– 10 печериць;– ріпчаста цибуля (середня);– зубчик часнику;– 1 столова ложка пшеничного борошна;– 800 грамів сметани або вершків;– сіль;– чорний мелений перець;– мускатний горіх на кінчику ножа.

️Приготування:

Замочіть скибки батона водою або молоком, наріжте ріпчасту цибулю середніми шматками. Натріть на дрібній тертці моркву і часник. Змішайте всі інгредієнти разом, батон відіжміть від рідини та додайте до курячого фаршу. Присмачте все спеціями, перемішайте та сформуйте фрикадельки.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте їх до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.

️Для соусу наріжте ріпчасту цибулю, подрібніть часник і довільно наріжте печериці. ️До сметани чи вершків додайте борошно, перемішайте.

️В тій же сковороді підсмажте цибулю для соусу до золотистої скоринки, додайте часник, гриби, перемішайте ложкою та залийте все сметаною або вершками. Присмачте все спеціями, додайте мускатний горіх та доведіть до кипіння. Відправте в соус фрикадельки.

Закрийте їх кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 15 хвилин.

Смачного!

Рецепт картоплі в мундирі

Час: 5 хвилин



Картопля в мундирі з начинкою з креветок / Фото pin img

– картопля;– серветки;– сіль;– вода.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю від бруду під проточною водою.

Обгорніть кожну картоплину мокрою серветкою та відправте в мікрохвильовку.

Виставте в ній час: 5 хвилин та розпочніть приготування.

Через відведений час ваша картопля буде готовою, потрібно тільки зняти серветку, а її перекласти в тарілку. Не забудьте посолити її після приготування.

Таку картоплю можна начинити оселедцем, креветками або натертим часником.

Смачного!

Рецепт риби з соусом песто

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 2 стейки з риби (дорадо, хек чи лосось);– 1 столова ложка вершкового масла;– 1 столова ложка оливкової олії.– 50 грамів свіжого базиліку;– 50 грамів пармезану;– 50 грамів кедрових горіхів;– 2 зубчики часнику;– 100 мілілітрів оливкової олії;– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Для соусу песто подрібніть базилік, пармезан, горіхи, часник і олію в чаші блендера. Після, додайте лимонний сік, сіль і перемішайте.️

Рибу очистіть від луски та кісток, якщо вони є, присмачте спеціями з двох сторін. Викладіть на розігріту сковорідку з олією та вершковим маслом рибу і підсмажте з двох сторін до золотистості.

Готові стейки подавайте з соусом песто.

Смачного!