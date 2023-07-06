Що приготувати на Івана Купала: обрядові страви наших предків

Івана Купала – неймовірне свято, яке сповнене таємничості. Наші предки святкували його в особливий спосіб, а традиційні частування були "родзинкою" веселощів.

Ніч на Купала – магічна. Саме під час неї дівчата вибирають суджених, шукають міфічний цвіт папороті. Святкові обряди є незамінною частиною свята – купання до ранку та обливання особливою водою Іванів, багаття, яке очищає. Не оминули чари і святкових страв.

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Свято Івана Купала припадає на період петрівки або ж Петрового посту. Цей піст не є таким суворим, як Великий, але його також дотримувалися. Саме тому страви, що готували під Івана Купала, мали бути пісні.

Святкування Івана Купала має обов'язково проходити біля води / Фото unsplash

Петрівський квас

Час : 1 година + час на настоювання

: 1 година + час на настоювання Порцій: 5 літрів

– 800 грамів житніх сухарів;– 4 літри води;– 0,5 столових ложок борошна;– 100 грамів цукру;– 100 грамів меду;– 100 грамів тертого хрону;– 25 грамів дріжджів.

Приготування:

У духовці добре підсмажте сухарі та залийте їх окропом.

Залишіть на добу в теплому місці.

Згодом процідіть закваску через марлю в емальований посуд і додайте воду.

Дріжджі і борошно розведіть в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квасу.

У масу додайте цукор, вона має настоюватися у теплому місці для бродіння на 5 – 6 годин.

Перед тим, як розливати квас в пляшки, додайте в нього мед і хрін (можна імбир).

Пляшки з квасом закрийте і поставте в холодильник на дві доби.

Подавати зі шматочками льоду.

Кваша з житнім борошном і волоськими горіхами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 300 мілілітрів квасу;– 100 грамів в'ялених або копчених груш і яблук;– 5 шматочків житнього хліба;– 150 грамів хліба для чипсів;– 50 грамів волоських горіхів;– сік 1/2 лимона;– дрібка червоного меленого перцю;– дрібка солі.

Приготування:

Для початку візьміть 5 шматочків житнього хліба та замочіть у квасі на 10 хвилин.

Згодом додайте в суміш 100 грамів в'ялених або копчених груш і яблук.

Цю суміш висипте у каструлю та доведіть до кипіння.

Вона має повністю вихолонути.

Видаліть із хлібної суміші яблука й груші, а масу перетріть через сито або за допомогою блендера.

Маса має мати кремову консистенцію.

У хлібну масу влийте сік лимона та всипте дрібку червоного меленого перцю та дрібку солі.

Для приготування житніх чипсів: 150 грамів хліба тонко наріжте та підсушіть в духовці при 185 градусах десь 3 хвилини.

Волоські горіхи подрібніть і посипте квашу.

Подавайте з чипсами з житнього хліба.

Пиріг із зеленню

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

– 2 яйця курячі;– 350 грамів пшеничного борошна;– 400 мілілітрів кефіру;– 0,5 чайної ложки солі;– 0,5 чайної ложки харчової соди;– 1 чайна ложка солодковершкового масла;– кунжут білий до смаку;– 150 грамів зеленої цибулі;– 4 яйця;– кріп до смаку;– сіль до смаку.

Приготування: