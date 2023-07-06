Ніч на Купала – магічна. Саме під час неї дівчата вибирають суджених, шукають міфічний цвіт папороті. Святкові обряди є незамінною частиною свята – купання до ранку та обливання особливою водою Іванів, багаття, яке очищає. Не оминули чари і святкових страв.
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Свято Івана Купала припадає на період петрівки або ж Петрового посту. Цей піст не є таким суворим, як Великий, але його також дотримувалися. Саме тому страви, що готували під Івана Купала, мали бути пісні.
Святкування Івана Купала має обов'язково проходити біля води / Фото unsplash
Петрівський квас
- Час: 1 година + час на настоювання
- Порцій: 5 літрів
Приготування:
- У духовці добре підсмажте сухарі та залийте їх окропом.
- Залишіть на добу в теплому місці.
- Згодом процідіть закваску через марлю в емальований посуд і додайте воду.
- Дріжджі і борошно розведіть в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квасу.
- У масу додайте цукор, вона має настоюватися у теплому місці для бродіння на 5 – 6 годин.
- Перед тим, як розливати квас в пляшки, додайте в нього мед і хрін (можна імбир).
- Пляшки з квасом закрийте і поставте в холодильник на дві доби.
- Подавати зі шматочками льоду.
Кваша з житнім борошном і волоськими горіхами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Для початку візьміть 5 шматочків житнього хліба та замочіть у квасі на 10 хвилин.
- Згодом додайте в суміш 100 грамів в'ялених або копчених груш і яблук.
- Цю суміш висипте у каструлю та доведіть до кипіння.
- Вона має повністю вихолонути.
- Видаліть із хлібної суміші яблука й груші, а масу перетріть через сито або за допомогою блендера.
- Маса має мати кремову консистенцію.
- У хлібну масу влийте сік лимона та всипте дрібку червоного меленого перцю та дрібку солі.
- Для приготування житніх чипсів: 150 грамів хліба тонко наріжте та підсушіть в духовці при 185 градусах десь 3 хвилини.
- Волоські горіхи подрібніть і посипте квашу.
- Подавайте з чипсами з житнього хліба.
Пиріг із зеленню
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця відваріть на круто.
- Після того, як вони охолонуть почистіть їх та дрібно наріжте.
- Помийте та нашаткуйте кріп та цибулю.
- У великій мисці з'єднайте яйця, зелень та спеції. Начинка готова.
- Для приготування тіста у глибоку ємкість вилийте кефір, додайте яйця, соду, сіль, спеції на смак (до рецепта не додавали, але майте на увазі). Добре все перемішайте.
- Всипте до маси борошно та все гарно перемішайте віничком.
- Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану.
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Викладіть частину тіста у змащену вершковим маслом форму для випікання. Зверху висипте начинку. На неї ложкою викладіть частину тіста, що лишилася. Притрусіть все кунжутом.
- Випікайте пиріг в духовці близько 50 – 60 хвилин.