Ніч на Купала – магічна. Саме під час неї дівчата вибирають суджених, шукають міфічний цвіт папороті. Святкові обряди є незамінною частиною свята – купання до ранку та обливання особливою водою Іванів, багаття, яке очищає. Не оминули чари і святкових страв.

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Свято Івана Купала припадає на період петрівки або ж Петрового посту. Цей піст не є таким суворим, як Великий, але його також дотримувалися. Саме тому страви, що готували під Івана Купала, мали бути пісні.

Святкування Івана Купала має обов'язково проходити біля води / Фото unsplash

Петрівський квас

Час : 1 година + час на настоювання

: 1 година + час на настоювання Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:

– 800 грамів житніх сухарів;

– 4 літри води;

– 0,5 столових ложок борошна;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів тертого хрону;

– 25 грамів дріжджів.

Приготування:

У духовці добре підсмажте сухарі та залийте їх окропом.

Залишіть на добу в теплому місці.

Згодом процідіть закваску через марлю в емальований посуд і додайте воду.

Дріжджі і борошно розведіть в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квасу.

У масу додайте цукор, вона має настоюватися у теплому місці для бродіння на 5 – 6 годин.

Перед тим, як розливати квас в пляшки, додайте в нього мед і хрін (можна імбир).

Пляшки з квасом закрийте і поставте в холодильник на дві доби.

Подавати зі шматочками льоду.

Кваша з житнім борошном і волоськими горіхами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів квасу;

– 100 грамів в'ялених або копчених груш і яблук;

– 5 шматочків житнього хліба;

– 150 грамів хліба для чипсів;

– 50 грамів волоських горіхів;

– сік 1/2 лимона;

– дрібка червоного меленого перцю;

– дрібка солі.

Приготування:

Для початку візьміть 5 шматочків житнього хліба та замочіть у квасі на 10 хвилин.

Згодом додайте в суміш 100 грамів в'ялених або копчених груш і яблук.

Цю суміш висипте у каструлю та доведіть до кипіння.

Вона має повністю вихолонути.

Видаліть із хлібної суміші яблука й груші, а масу перетріть через сито або за допомогою блендера.

Маса має мати кремову консистенцію.

У хлібну масу влийте сік лимона та всипте дрібку червоного меленого перцю та дрібку солі.

Для приготування житніх чипсів: 150 грамів хліба тонко наріжте та підсушіть в духовці при 185 градусах десь 3 хвилини.

Волоські горіхи подрібніть і посипте квашу.

Подавайте з чипсами з житнього хліба.

Пиріг із зеленню

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 2 яйця курячі;

– 350 грамів пшеничного борошна;

– 400 мілілітрів кефіру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки харчової соди;

– 1 чайна ложка солодковершкового масла;

– кунжут білий до смаку;

для начинки:

– 150 грамів зеленої цибулі;

– 4 яйця;

– кріп до смаку;

– сіль до смаку.

Приготування:

Яйця відваріть на круто.

Після того, як вони охолонуть почистіть їх та дрібно наріжте.

Помийте та нашаткуйте кріп та цибулю.

У великій мисці з'єднайте яйця, зелень та спеції. Начинка готова.

Для приготування тіста у глибоку ємкість вилийте кефір, додайте яйця, соду, сіль, спеції на смак (до рецепта не додавали, але майте на увазі). Добре все перемішайте.

Всипте до маси борошно та все гарно перемішайте віничком.

Тісто за консистенцією має нагадувати густу сметану.

Розігрійте духовку до 170 градусів.

Викладіть частину тіста у змащену вершковим маслом форму для випікання. Зверху висипте начинку. На неї ложкою викладіть частину тіста, що лишилася. Притрусіть все кунжутом.

Випікайте пиріг в духовці близько 50 – 60 хвилин.

Доповніть святкове меню заварними варениками з вишнями.