Поради досвідчених: як правильно підготувати гриби до сушіння

Зараз чи не у кожній родині знайдеться той, хто може годинами блукати лісом у пошуках грибів. Коли ж вдома опиняються цілі відра та пакети з цим продуктом, часто виникає рішення засушити їх для зимових страв.

Сушіння – дуже популярний спосіб збереження грибів на зиму. У такий спосіб вони зберігають свій неповторний аромат та готові до використання практично будь-якої миті. Втім, маленькі помилки на етапі підготовки грибів до сушіння здатні наробити біди, й ми розповімо вам, як їх уникнути.

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Як правильно готувати гриби до сушіння

Гриби – доволі примхливий продукт, який потребує очищення та обробки одразу після того, як потрапить з лісу додому. Зволікання з цим процесом не закінчиться нічим хорошим.

Правильна підготовка – запорука успіху / Фото Pixabay

Кожен гриб потрібно очистити від піску, залишків моху та іншого бруду. Для цього підійдуть маленький ніж, пензлик або губка. Гриби, які призначені для сушіння, у жодному разі не можна мити! Також для сушіння непридатні гриби, які мають липку шкірку.

Якщо ви хочете будь-що сушити такі гриби, тоді плівку з капелюшків потрібно зняти, інакше згодом ваші страви будуть гірчити.

Як сушити гриби

Сушити гриби можна на сонці, в духовці або у спеціальних пристроях. Великі гриби варто нарізати на менші шматочки, інакше процес їх сушіння займе дуже багато часу.

Готуємося до зими / Фото Грибник

Хороший спосіб, який відомий кожному з нас ще з дитячих книжечок – це нанизати гриби на нитку та повісити у провітрюваному приміщенні. Якщо ми сушимо гриби у духовці, то температура не повинна перевищувати 50 градусів, згодом її можна підняти до 70 градусів.

Правильно висушений гриб легко ламається, але не розсипається. Досягнути цього результату дозволить правильний підхід до справи та постійний контроль процесу.