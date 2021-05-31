Що таке А-ля карт розповідає шеф-кухар ресторану Фабіус Євген Грибеник

Талановитий шеф-кухар та переможець 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник розповів читачам, що таке а-ля карт та звідки пішла ця назва.

Євген Грибеник працює на професійній кухні з 15 років, тому з власного досвіду знає, що обслуговування банкетів у форматі а-ля карт ще те випробування для шеф-кухаря та його команди.

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Шеф-кухар Євген Грибеник / Фото зі сторінки кулінара

Що таке а-ля карт

А-ля карт (à la carte) — це французький термін, який означає звичайне меню. Іншими слова – це особливе меню зі стравами котрі представлені в ресторані, на відміну від настільного, ден пропонується комплексне меню. Без а-ля карт не обходиться жодний захід.

Огюст Еськофье, засновник сучасної французької кухні, чітко описав його місію: "Воно приємно для очей, пробуджує апетит і ясно дає зрозуміти відвідувачу, скільки йому доведеться заплатити за отримане задоволення".

Перші а-ля карт меню

Євген Грибеник додав, що за твердженнями археологів, перші схожі на меню були знайдені в Єгипті. Вони були написані ієрогліфами на глиняних табличках з назвами страв.

Вигляд меню а-ля карт у 1900 році, Франція / Фото Diddly Bop

З часом історики прийшли до висновку, що а-ля карт були присутні у Франції ще при дворі Карла IX, а за Людовіка XIV меню вже являло собою картки-записки, зроблені з паперу.

Проте тільки в XIX столітті меню "вийшло" зі стін королівських палаців і стало з'являтися в ресторанах і кафе, – додав шеф-кухар.

Зазвичай меню розміщувалося на спеціальному столику, а встановлювали його таким чином, щоб відвідувач, який увійшов в приміщення, відразу ж затримував на ньому свій погляд до того моменту, як піде в гардероб або зал ресторану.

А-ля карт сьогодні

Меню а-ля карт в наші дні — це ще й формат обслуговування, який передбачає наявність меню, за яким гості можуть вибрати страви власноруч.

Обслуговування у ресторані з а-ля карт / Фото зі сторінки Євгена Грибеника

Зазвичай гостю представлено кілька позицій із закусок, основних страв та десертів. Популярними а-ля карт також є у готелях, спеціальних закладах або на званих вечірках.