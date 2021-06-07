День шоколадного морозива: три рецепти смачного десерту для всієї сім'ї

7 червня 2021 , 14:03
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Джерело:

24 канал

Сьогодні, 7 червня у США святкують День шоколадного морозива. Ми підготували для вас три рецепти смачного шоколадного морозива з різними начинками, котрі ви можете приготувати вдома для сім'ї або на дитяче свято.

Морозиво – одне з найпопулярніших десертів у всьому світі. Вважають, що вперше морозиво приготували 4 – 5 тисяч років тому в Китаї. Проте за право називатися винахідником морозива й досі сперечаються багато країн: США, Ізраїль та навіть Єгипет.

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Як винайшли перше морозиво

Існує думка, що придумали його в Китаї для імператора Танга, котрий погано переносив спеку. Він наказав своїм слугам приготувати йому страву, котра б охолоджувала його в спекотні дні. Імператорські кондитери не розгубилися та приготували Тангу солодкі фрукти змішані зі льодом – так у них вийшов фруктовий лід.

 Різновиди морозива / Фото clean room technology

Перша згадка самого рецепту фруктового льоду була знайдена у китайській книзі пісень "Ши-цзин", котру коригував Конфуцій.

Зараз існує безліч смаків морозива: від класичного білого, з ваніллю, різноманітними джемами та топінгами до шоколадного та навіть соленого чи гострого.

Рецепт морозива з шоколадною крихтою

  • Час: 3 години
  • Порції: 6
  • Калорійність на 100 грамів: 235 ккал


Морозиво з шоколадною крихтою в кульках / Фото Ласунка

Інгредієнти:
– 140 г згущеного молока;
– 250 г вершків 30 – 33%;
– 50 г чорного шоколаду;
– 1 ч. л какао.
  1. Ретельно збийте вершки міксером в густу та стійку масу.


    Збиті вершки / Фото Кухарі
     
  2. Шоколад натріть на грубій тертці або подрібніть у блендері в крихту.


    Шоколадна крихта / Фото Кухарі
     
  3. З'єднайте згущене молоко, вершки й ретельно вимішайте до однорідної консистенції.
  4. Відділіть від основної маси 3 – 4 ст. л крему та з'єднайте її з какао.
  5. Решту крем змішайте з шоколадною крихтою.


    Готовий крем на морозиво / Фото Кухарі
     
  6. Пам'ятайте, щоб структура шоколаду збереглася, всі інгредієнти мають бути достатньо охолодженими.
  7. Викладіть крем з шоколадною крихтою у спеціальні формочки для морозива або харчовий контейнер.
  8. Зверху викладіть шар крему з какао та розправте ложкою по всій поверхні.
  9. Вставте спеціальні палички, щоб зручніше було діставати морозиво.


    Морозиво в спеціальних формах / Фото Кухарі
     
  10. Відправте заготовку в морозилку на 2 – 3 години.


    Морозиво з шоколадною крихтою / Фото Кухарі
     
  11. Морозиво готове – смачного!

Рецепт класичного шоколадного морозива

  • Час: 3 години
  • Порції: 3 – 4 (800 г)
  • Калорійність на 100 грамів: 220 ккал


Морозиво шоколадне / Фото Ласунка

Інгредієнти:
 – 200 г чорного або молочного шоколаду;
 – 250 мл вершків 30 – 33%;
 – 4 яєчні жовтки;
 – 350 мл молока;
 – 100 г цукру.
  1. Натріть шоколад на дрібній тертці. 
  2. У невеличкій каструлі з'єднайте вершки та молоко. Доведіть їх до кипіння та висипте в гарячу масу шоколад. Ретельно перемішайте суміш вінчиком до повного розчинення шоколаду та зніміть з плити.
  3. У окремій мисці збийте жовтки з цукром в пишну піну. 
  4. Тонкою цівкою влийте яєчну масу в гарячу шоколадну суміш при постійному помішуванні.
  5. Поставте каструлю знову на плиту та варіть масу на повільному вогні без закипання до густої консистенції. Не забувайте її помішувати.
  6. Перелийте готовий шоколадний крем в миску, накрийте шаром харчової плівки в контакт та охолодіть.
  7. Охолоджений крем розлийте по формах для морозива або в харчовий контейнер та відправте в морозилку мінімум на 2 години.
  8. Морозиво готове – смачного!

Рекомендація від редакції: щоб морозиво вийшло м'яким за консистенцією перемішуйте його кожні 20 хвилин в морозилці.

Цей рецепт також підходить для приготування шоколадного морозива в морозивниці.

Рецепт морозива зі згущеним молоком без яєць

  • Час: 2,5 години
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 265 ккал


Морозиво зі згущеним молоком / Фото Ласунка

Інгредієнти:
 – 2 склянки вареного згущеного молока;
 – 3 склянки молока;
 – ¼ ч. л ванілі.
  1. У невелику каструлю відправте згущене молоко та коров'яче молоко. Поставте каструлю на плиту та варіть до загустіння маси при постійному помішуванні.
  2. Додайте до крему ваніль, перемішайте й за бажанням можна додати дрібку солі.
  3. Охолодіть масу до 15 – 20 градусів.
  4. Розкладіть крем по формочках та відправте в морозилку на 2 години.
  5. Морозиво зі згущеним молоком готове – смачного!
Автор: Богданна Рибак