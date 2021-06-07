День шоколадного морозива: три рецепти смачного десерту для всієї сім'ї

Сьогодні, 7 червня у США святкують День шоколадного морозива. Ми підготували для вас три рецепти смачного шоколадного морозива з різними начинками, котрі ви можете приготувати вдома для сім'ї або на дитяче свято.

Морозиво – одне з найпопулярніших десертів у всьому світі. Вважають, що вперше морозиво приготували 4 – 5 тисяч років тому в Китаї. Проте за право називатися винахідником морозива й досі сперечаються багато країн: США, Ізраїль та навіть Єгипет.

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Як винайшли перше морозиво

Існує думка, що придумали його в Китаї для імператора Танга, котрий погано переносив спеку. Він наказав своїм слугам приготувати йому страву, котра б охолоджувала його в спекотні дні. Імператорські кондитери не розгубилися та приготували Тангу солодкі фрукти змішані зі льодом – так у них вийшов фруктовий лід.

Різновиди морозива / Фото clean room technology

Перша згадка самого рецепту фруктового льоду була знайдена у китайській книзі пісень "Ши-цзин", котру коригував Конфуцій.

Зараз існує безліч смаків морозива: від класичного білого, з ваніллю, різноманітними джемами та топінгами до шоколадного та навіть соленого чи гострого.

Рецепт морозива з шоколадною крихтою

Час: 3 години

3 години Порції: 6

6 Калорійність на 100 грамів: 235 ккал



Морозиво з шоколадною крихтою в кульках / Фото Ласунка

Ретельно збийте вершки міксером в густу та стійку масу.





Збиті вершки / Фото Кухарі

Шоколад натріть на грубій тертці або подрібніть у блендері в крихту.





Шоколадна крихта / Фото Кухарі

З'єднайте згущене молоко, вершки й ретельно вимішайте до однорідної консистенції. Відділіть від основної маси 3 – 4 ст. л крему та з'єднайте її з какао. Решту крем змішайте з шоколадною крихтою.





Готовий крем на морозиво / Фото Кухарі

Пам'ятайте, щоб структура шоколаду збереглася, всі інгредієнти мають бути достатньо охолодженими. Викладіть крем з шоколадною крихтою у спеціальні формочки для морозива або харчовий контейнер. Зверху викладіть шар крему з какао та розправте ложкою по всій поверхні. Вставте спеціальні палички, щоб зручніше було діставати морозиво.





Морозиво в спеціальних формах / Фото Кухарі

Відправте заготовку в морозилку на 2 – 3 години.





Морозиво з шоколадною крихтою / Фото Кухарі

Морозиво готове – смачного!

Рецепт класичного шоколадного морозива

Час: 3 години

3 години Порції: 3 – 4 (800 г)

3 – 4 (800 г) Калорійність на 100 грамів: 220 ккал

– 140 г згущеного молока;– 250 г вершків 30 – 33%;– 50 г чорного шоколаду;– 1 ч. л какао.



Морозиво шоколадне / Фото Ласунка

Натріть шоколад на дрібній тертці. У невеличкій каструлі з'єднайте вершки та молоко. Доведіть їх до кипіння та висипте в гарячу масу шоколад. Ретельно перемішайте суміш вінчиком до повного розчинення шоколаду та зніміть з плити. У окремій мисці збийте жовтки з цукром в пишну піну. Тонкою цівкою влийте яєчну масу в гарячу шоколадну суміш при постійному помішуванні. Поставте каструлю знову на плиту та варіть масу на повільному вогні без закипання до густої консистенції. Не забувайте її помішувати. Перелийте готовий шоколадний крем в миску, накрийте шаром харчової плівки в контакт та охолодіть. Охолоджений крем розлийте по формах для морозива або в харчовий контейнер та відправте в морозилку мінімум на 2 години. Морозиво готове – смачного!

– 200 г чорного або молочного шоколаду;– 250 мл вершків 30 – 33%;– 4 яєчні жовтки;– 350 мл молока;– 100 г цукру.

Рекомендація від редакції: щоб морозиво вийшло м'яким за консистенцією перемішуйте його кожні 20 хвилин в морозилці.

Цей рецепт також підходить для приготування шоколадного морозива в морозивниці.

Рецепт морозива зі згущеним молоком без яєць

Час: 2,5 години

2,5 години Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 265 ккал



Морозиво зі згущеним молоком / Фото Ласунка

У невелику каструлю відправте згущене молоко та коров'яче молоко. Поставте каструлю на плиту та варіть до загустіння маси при постійному помішуванні. Додайте до крему ваніль, перемішайте й за бажанням можна додати дрібку солі. Охолодіть масу до 15 – 20 градусів. Розкладіть крем по формочках та відправте в морозилку на 2 години. Морозиво зі згущеним молоком готове – смачного!

– 2 склянки вареного згущеного молока;– 3 склянки молока;– ¼ ч. л ванілі.