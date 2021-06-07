День шоколадного морозива: три рецепти смачного десерту для всієї сім'ї

Сьогодні, 7 червня у США святкують День шоколадного морозива. Ми підготували для вас три рецепти смачного шоколадного морозива з різними начинками, котрі ви можете приготувати вдома для сім'ї або на дитяче свято.
Морозиво – одне з найпопулярніших десертів у всьому світі. Вважають, що вперше морозиво приготували 4 – 5 тисяч років тому в Китаї. Проте за право називатися винахідником морозива й досі сперечаються багато країн: США, Ізраїль та навіть Єгипет.
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Як винайшли перше морозиво
Існує думка, що придумали його в Китаї для імператора Танга, котрий погано переносив спеку. Він наказав своїм слугам приготувати йому страву, котра б охолоджувала його в спекотні дні. Імператорські кондитери не розгубилися та приготували Тангу солодкі фрукти змішані зі льодом – так у них вийшов фруктовий лід.
Різновиди морозива / Фото clean room technology
Перша згадка самого рецепту фруктового льоду була знайдена у китайській книзі пісень "Ши-цзин", котру коригував Конфуцій.
Зараз існує безліч смаків морозива: від класичного білого, з ваніллю, різноманітними джемами та топінгами до шоколадного та навіть соленого чи гострого.
Рецепт морозива з шоколадною крихтою
- Час: 3 години
- Порції: 6
- Калорійність на 100 грамів: 235 ккал
Морозиво з шоколадною крихтою в кульках / Фото Ласунка
– 140 г згущеного молока;
– 250 г вершків 30 – 33%;
– 50 г чорного шоколаду;
– 1 ч. л какао.
- Ретельно збийте вершки міксером в густу та стійку масу.
Збиті вершки / Фото Кухарі
- Шоколад натріть на грубій тертці або подрібніть у блендері в крихту.
Шоколадна крихта / Фото Кухарі
- З'єднайте згущене молоко, вершки й ретельно вимішайте до однорідної консистенції.
- Відділіть від основної маси 3 – 4 ст. л крему та з'єднайте її з какао.
- Решту крем змішайте з шоколадною крихтою.
Готовий крем на морозиво / Фото Кухарі
- Пам'ятайте, щоб структура шоколаду збереглася, всі інгредієнти мають бути достатньо охолодженими.
- Викладіть крем з шоколадною крихтою у спеціальні формочки для морозива або харчовий контейнер.
- Зверху викладіть шар крему з какао та розправте ложкою по всій поверхні.
- Вставте спеціальні палички, щоб зручніше було діставати морозиво.
Морозиво в спеціальних формах / Фото Кухарі
- Відправте заготовку в морозилку на 2 – 3 години.
Морозиво з шоколадною крихтою / Фото Кухарі
- Морозиво готове – смачного!
Рецепт класичного шоколадного морозива
- Час: 3 години
- Порції: 3 – 4 (800 г)
- Калорійність на 100 грамів: 220 ккал
Морозиво шоколадне / Фото Ласунка
– 200 г чорного або молочного шоколаду;
– 250 мл вершків 30 – 33%;
– 4 яєчні жовтки;
– 350 мл молока;
– 100 г цукру.
- Натріть шоколад на дрібній тертці.
- У невеличкій каструлі з'єднайте вершки та молоко. Доведіть їх до кипіння та висипте в гарячу масу шоколад. Ретельно перемішайте суміш вінчиком до повного розчинення шоколаду та зніміть з плити.
- У окремій мисці збийте жовтки з цукром в пишну піну.
- Тонкою цівкою влийте яєчну масу в гарячу шоколадну суміш при постійному помішуванні.
- Поставте каструлю знову на плиту та варіть масу на повільному вогні без закипання до густої консистенції. Не забувайте її помішувати.
- Перелийте готовий шоколадний крем в миску, накрийте шаром харчової плівки в контакт та охолодіть.
- Охолоджений крем розлийте по формах для морозива або в харчовий контейнер та відправте в морозилку мінімум на 2 години.
- Морозиво готове – смачного!
Рекомендація від редакції: щоб морозиво вийшло м'яким за консистенцією перемішуйте його кожні 20 хвилин в морозилці.
Цей рецепт також підходить для приготування шоколадного морозива в морозивниці.
Рецепт морозива зі згущеним молоком без яєць
- Час: 2,5 години
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 265 ккал
Морозиво зі згущеним молоком / Фото Ласунка
– 2 склянки вареного згущеного молока;
– 3 склянки молока;
– ¼ ч. л ванілі.
- У невелику каструлю відправте згущене молоко та коров'яче молоко. Поставте каструлю на плиту та варіть до загустіння маси при постійному помішуванні.
- Додайте до крему ваніль, перемішайте й за бажанням можна додати дрібку солі.
- Охолодіть масу до 15 – 20 градусів.
- Розкладіть крем по формочках та відправте в морозилку на 2 години.
- Морозиво зі згущеним молоком готове – смачного!