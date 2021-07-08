Рецепт шпундри: давня українська страва з великою історією

Якщо ви ще нічого не чули про шпундру ми підготували для вас цікаву історію давньої української страви. А ще рецепт, який ви з легкістю приготуєте вдома та здивуєте рідних не тільки смаком, але й оригінальністю.

Шпундра – давня українська страва зі свинини, бурякового квасу та буряків. До речі, про шпундру згадується навіть у "Енеїді" Івана Котляревського написаної наприкінці XVIII століття.

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"І зараз попросив до столу

Латин Енеєвих бояр,

Пили горілку до ізволу

І їли бублики, кав’яр;

Був борщ до шпундрів з буряками,

А в юшці потрух з галушками,

Потім до соку каплуни…"

*Уривок з "Енеїди" Котляревського.

Шпундра дуже нагадує верещаку, але, на відміну від неї, шпундру заправляли не сухарями, а борошном або запареним тертим пшоном.

У 2021 році шпундра увійшла до складу оновленого шкільного меню для шкільних їдалень в Україні.

Рецепт шпундри

Час: 3 години

3 години Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 219 ккал



Ресторанна подача шпундри / Фото sumy testo

Ретельно помийте та почистіть від шкірки буряки та цибулю. Наріжте великими шматками та протушкуйте зі свининою. Оскільки за давнім рецептом шпундра готується на буряковому квасі, а знайти його доволі проблематично, пропонуємо замінити на лимонний сік. Влийте лимонний сік до м'яса. Додайте подрібнені зубчики часнику та влийте води так, щоб вона повністю покривала свинину. Тушкуйте м'ясо на маленькому вогні або в розігрітій духовці до 180 градусів близько 2 годин. Час приготування шпундри залежить від того чи нарізали ви м'ясо шматками чи готуєте цілим шматком. Перед завершенням приготування шпундри додайте дві столові ложки борошна, сіль та перець на ваш смак. Ретельно все перемішайте та за кілька хвилин можете знімати з вогню або діставати з духовки. Смачного!

– 500 г свинини;– 2 буряки;– 2 цибулини;– 3 ст. л. лимонного соку;– 3 ст. л. рослинної олії;– 3 зубчики часнику;– 2 ст. л. борошна;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Шпундру можна подавати з молодою картоплею чи їсти як самостійну страву разом зі сметаною чи свіжою зеленню.