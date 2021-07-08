Рецепт шпундри: давня українська страва з великою історією
Джерело:ВВС Україна
Якщо ви ще нічого не чули про шпундру ми підготували для вас цікаву історію давньої української страви. А ще рецепт, який ви з легкістю приготуєте вдома та здивуєте рідних не тільки смаком, але й оригінальністю.
Шпундра – давня українська страва зі свинини, бурякового квасу та буряків. До речі, про шпундру згадується навіть у "Енеїді" Івана Котляревського написаної наприкінці XVIII століття.
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"І зараз попросив до столу
Латин Енеєвих бояр,
Пили горілку до ізволу
І їли бублики, кав’яр;
Був борщ до шпундрів з буряками,
А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку каплуни…"
*Уривок з "Енеїди" Котляревського.
Шпундра дуже нагадує верещаку, але, на відміну від неї, шпундру заправляли не сухарями, а борошном або запареним тертим пшоном.
У 2021 році шпундра увійшла до складу оновленого шкільного меню для шкільних їдалень в Україні.
Рецепт шпундри
- Час: 3 години
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 219 ккал
Ресторанна подача шпундри / Фото sumy testo
– 500 г свинини;
– 2 буряки;
– 2 цибулини;
– 3 ст. л. лимонного соку;
– 3 ст. л. рослинної олії;
– 3 зубчики часнику;
– 2 ст. л. борошна;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте та почистіть від шкірки буряки та цибулю. Наріжте великими шматками та протушкуйте зі свининою.
- Оскільки за давнім рецептом шпундра готується на буряковому квасі, а знайти його доволі проблематично, пропонуємо замінити на лимонний сік. Влийте лимонний сік до м'яса.
- Додайте подрібнені зубчики часнику та влийте води так, щоб вона повністю покривала свинину.
- Тушкуйте м'ясо на маленькому вогні або в розігрітій духовці до 180 градусів близько 2 годин. Час приготування шпундри залежить від того чи нарізали ви м'ясо шматками чи готуєте цілим шматком.
- Перед завершенням приготування шпундри додайте дві столові ложки борошна, сіль та перець на ваш смак. Ретельно все перемішайте та за кілька хвилин можете знімати з вогню або діставати з духовки. Смачного!
Шпундру можна подавати з молодою картоплею чи їсти як самостійну страву разом зі сметаною чи свіжою зеленню.