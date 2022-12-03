Швидка закуска до Новорічного столу: роли з лаваша

Настав час потроху планувати меню до святкового столу. Щоб полегшити завдання, радимо звернути увагу на ці роли з лаваша.

Закусочні роли з лаваша підійде до будь-якого святкового столу: Новорічного, Різдвяного. Начинками для цієї простої закуски можуть бути овочі, сир, курка, риба. Все залежить від вашого смаку.

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Сьогодні ми пропонуємо зупинитися на начинках з плавлених сирків та тунця. Можна обрати як консервований в олії, так і у своєму соку.

Рецепт ролів з лаваша з двома начинками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

– 2 пачки лаваша;– 2 плавлені сирки;– 3 відварені яйця;– 1 – 2 зубчики часнику.– 100 – 125 грамів крем-сиру;– 1 великий огірок;– 150 грамів тунця;– обсмажений кунжут;– майонез.

Приготування:

Для начинки з сирками натираємо на дрібній тертці: яйця, сирки, часник. Змішуємо це з майонезом і солимо до смаку.

Розділяємо начинку на дві частини і змазуємо нею кожен лаваш, закручуємо в рулети.

Для начинки з тунцем з консерви зливаємо зайву олію/сік, можна додатково ще віджати ложкою, щоб готові "роли" не були жирними. Огірок нарізаємо соломкою.

Лаваші змазуємо крем-сиром, викладаємо огірок, тунець, посипаємо кунжутом і закручуємо в рулет.

Кожен рулет нарізаємо на невеликі порційні шматочки.

Смачного!