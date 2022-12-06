Саме те, що потрібно до свят: простий рецепт "лінивих" пампухів

6 грудня 2022, 21:20
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Джерело:

burczymiwbrzuchu

Пампухи – це обов'язковий атрибут святкового столу на Різдво та інші свята. Їх приготування потребує часу та зусиль, але завжди є способи полегшити собі життя.

Зазвичай ми готуємо пампухи лише до різдвяних свят. Це пов'язано як з традиціями, так і тим, що їх приготування навряд чи хтось зможе назвати легким процесом.

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Втім, не обовязково чекати свят, щоб насолодитися смаком пишних пампухів. Можна скористатися "лінивим" варіантом їх приготування, і можливо, на Різдво ви подасте до столу саме цей смаколик. Смак цих пампухів чудово доповнить ваш улюблений солодкий соус, варення або шоколад.

Рецепт "лінивих" пампухів

Час: 30 хвилин + 1,5 години для підняття тіста

Порцій: 4

Смаколик, який обожнюють усі / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 600 грамів борошна;
  • 250 грамів пісного сиру;
  • 7 грамів сухих дріжджів;
  • 300 мілілітрів теплого молока;
  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки топленого масла;
  • 3 чайні ложки ванільного цукру;
  • дрібка солі;
  • варення (для прикраси).

Приготування:

  1. У миску просіюємо борошно, додаємо сухі дріжджі, подрібнений  сир, збиті яйця, розтоплене масло, цукор та сіль.
  2. Поступово вливаємо тепле молоко та замішуємо тісто.
  3. Перекладаємо тісто у тарілку, яка змащена олією, накриваємо кришкою та залишаємо на годину.
  4. Поверхню посипаємо борошном, викладаємо тісто та ділимо його на 10 частин.
  5. З кожної частинки формуємо круглу булочку.
  6. Викладаємо пампухи на деко, накриваємо та залишаємо на 30 – 40 хвилин.
  7. Ці пампухи потрібно готувати на пару, можна скористатися пароваркою або встановити у каструлю спеціальну сітку.
  8. Готуємо булочки 10 – 15 хвилин, готовність перевіряємо зубочисткою: якщо після проколювання на ній нічого не залишається, то пампухи вже готові.
  9. Подаємо з варенням, шоколадом або ванільним соусом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська