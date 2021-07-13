Відомі імена фіналістів національної ресторанної премії СІЛЬ 2021 й дата нагородження переможців

146 закладів, 17 номінацій – ох і складно ж було обрати кращих з кращих прискіпливому журі! Сьогодні у нас є можливість ознайомитись із фіналістами ресторанної премії СІЛЬ 2021, а церемонія нагородження переможців відбудеться 28 листопада.

Нарешті ця мить настала і ми можемо ознайомитися та привітати фіналістів національної ресторанної премії СІЛЬ 2021!

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Впродовж цього року організатори та журі обирали найкращі ресторани, бари та кафе. Прискіпливо вивчали меню та концепції закладів, щоб обрати кращих серед кращих.



Переможці премії СІЛЬ 2020 / Фото з офіційного сайту

Цього року за перемогу у 17 номінаціях змагалися 146 закладів. На жаль, премія СІЛЬ 2021 відбулася без номінації "Найкращий рибний ресторан" – її призупинили. Таке рішення прийняли судді.

Серед журі цього року були бренд-шеф Олексій Повторейко, співвласник та бренд-шеф Віталій Гуралевич, президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін, пекар-ремісник Ігор Лаврешин, бренд-шеф Марко Черветті та ресторатор Дмитро Подопригора.



Олексій Повторейко / Фото з офіційного сайту премії СІЛЬ

Повний список зі всіма фіналістами у 17 номінаціях національної ресторанної премії СІЛЬ 2021:

Найкраща кав'ярня:

ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral, Київ;

Yellow Place, Київ;

Atelier. Design & Coffee, Одеса;

Takava Coffee-Buffet, Київ (ТРЦ RiverMall);

WHITE Coffeebar, Дніпро;

Foundation Coffee Roasters, Одеса;





ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral / Фото tripadvisor



ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral / Фото tripadvisor Світ Кави, Львів (пл. Ринок, 30);

Idealist Coffee, Київ (вул. Ярославів Вал, 15);

Fresh Black, Київ (вул. Беломорська, 1);

GodShot coffee, Херсон;

Bimbo Kava 2, Київ (вул. Пушкінська, 5).

Найкращий м'ясний ресторан

Sam`s Steak House, Київ;

Bull. Butcher and Wine, Запоріжжя;

Argentina Grill, Харків;

Sazha Wine and Meet, Суми;

Forest, Черкаси;

Steak House, Київ (вул. Володимирська);

Mr. & Ms. Meat ресторан для хижаків, Вінниця;

Beef&Cake, Хмельницький.

Найкращий ресторан української кухні

Barvy, Київ;

Ресторація Бачевських, Львів;

100 років тому вперед, Київ;

Sho, Київ;

Хуторець на Дніпрі, Київ;





Заклад 100 років тому вперед / Фото the village



Заклад 100 років тому вперед / Фото the village Глек, Київ;

U Reastaurant about u, Одеса;

Канапа, Київ;

Грибова Хата, Буковель.

Найкращий ресторан національної кухні

Shoti, Київ;

Nonna Letizia, Одеса;

Fratelli, Одеса;

Musafir, Київ (вул. Рогнідинська, 4А);

Bigoli, Київ;

Плов хочу, Дніпро;

Чичико, Київ;

Puri Chveni, Харків;

Bisou Bisou bistrot, Харків;

Citronelle, Київ.

Найкраща кондитерська

Honey, Київ (Ярославів вал, 20);

Yablonska Patisserie, Одеса;

The Cake, Київ;

Make My Cake, Одеса;

Delikacia, Івано-Франківськ;





Заклад Катерини Яблонської / Фото tripadvisor



Заклад Катерини Яблонської / Фото tripadvisor SHOco, Львів (вул. Угорська, 12);

Milk Bar, Київ;

Цукерня Потоцьких, Хмельницький;

Морквяна Мар’яна, Рівне.

Найкращий ресторан з винною картою

Wine Love, Київ;

Lucky Restaurant Vinoteque, Київ;

Веранда на Днепре, Київ;

Vino e Cucina, Київ;

Vinoteka Praha, Львів;

KINOSHNIKI, Харків;

YUG, Одеса.

Найкращий пивний ресторан

Кумпель на Митній, Львів;

Tref Cefe Beer Hub, Одеса;

Brugge, Київ;

Кеды искусствоведа, Дніпро;

This is pivbar, Київ (вул. Лисківська 9а/22);

Beerteka, Одеса;

Кант, Рівне.

Відкриття року

Eastman, Kиїв;

Редкая Птица, Київ;

Fenix, Київ;

Yoki, Львів;

Yourz Space Bistro, Одеса;



Чайка, Київ;

Mad, Львів;

Virgin Izakaya, Київ;

Residence Reastaurant, Черкаси.

Найкращий бар

LoggerHead Bar, Киев;

The Fitz, Одеса;

Parovoz Speak Easy, Київ;

Hendrick’s bar, Київ;

Beatnik Bar, Київ;

Old Pal Bar, Дніпро;



Boffo Gallery Bar, Одеса;

Sino Experimental, Львів;

12 monkeys, Одеса;

Who&Why.Drinkery, Київ;

Flacon Bar, Одеса.

Найкраще міське кафе

ЖЗЛ, Київ;

Lou Lou, Одеса;

Good Girl, Київ;

Forty Five, Одеса (Екатериненская,1);

Dizyngoff, Одеса;

Пара Джанов і Портвейн, Львів;

Хлебный, Київ (Пасаж);

1708 Pizza di Napoli, Львів.

Найкращий ресторан при готелі

Park kitchen restaurant (Hilton), Київ;

Гармата (Citadel Inn Hotel), Львів;

Mon Chef (Astoria Hotel), Львів;

Le Grand Cafe Bristol (Bristol Hotel), Одеса;

KАМА (Riviera House), Київ;

Grand Terrace (Good Zone), Дніпро;

Leo Restaurant (Леополіс), Львів;

Panorama (Edem Resort), с. Стрілки, Львівська обл.;

Brik.space, (Brik Hotel), Одеса;

The Terrace (Kharkiv Palace), Харків;

RiverSide (RiverSide), Чернігів;

SunRay (SunRay), Дніпро.

Найкращий заміський ресторан

Terrace by the lake (Edem Resort Medical & SPA), с. Стрілки, Львівська обл.;

Zafferano, с. Вишенки, Золоче, Київська обл.;

Toscana Grill, с. Буча, Київська обл.;

Fabius, Київ;



RiverWood, с. Мошни, Черкаська обл.;

Kommuna kitchen, с. Бобриця, Київська обл.;

Готельно-ресторанний комплекс ZASTAVA (ZPORTRAIT), трасса Київ-Одеса, Черкаська обл.;

Monica Bellucci, Запоріжжя.

Найкращий пивний бар

Craft&Kumpel, Львів (пл. Ринок, 18);

Var Var, Київ;

DAF PUB craft beer & whiskey, Харків;

Punkraft, Київ;

Три Ноги, Дніпро;

Cooper Head. Beer Workshop, Івано-Франківськ;

Човен, Львів.

Найкраща кафе-пекарня

Breadway, Одеса;

Волконський, Київ (бульв. Лесі Українки, 30В);

Paul, Київ (вул. Городецького, 6);

Культ Хліба, Львів (вул. Юрія Липи, 20);

Живий Хліб, Львів.

Найкращий ресторан азійської кухні

BAO, Київ;

Nam Modern Vietnamese Cuisine, Київ;

Тайский привет, Київ;

Fujiwara Yoshi, Київ (вул. Михайла Драгомирова, 11);



Co Co Japanese, Київ;

Кастрюлька утюга варит рис, Дніпро;

Suke, Одеса.

Найкращий винний бар

Wine Not, Київ;

Sparkling Wine Gallery, Одеса;

Vinobroteria, Одеса;

СироВина, Ужгород;

Win Bar, Київ;

Old Oak Vinoteka, Одеса;

Wine Club Biologist Terrace, Київ (ВДНГ);

Нескромный wine bar, Харків;

Winovnik, Дніпро.

Вибір журі

Fish&Pussycat Sushi Bar, Київ;

Итальянская редакция, Київ;

Mimosa Brooklyn Pizza, Київ;

Jord, Харків;

Завертайло, Київ;

Публицист, Київ;

SAMNA, Київ;

Nikas, Харків.

Церемонія нагородження переможців національної премії СІЛЬ 2021 відбудеться 28 листопада цього року. Кожен із фіналістів отримає свою іменну сковорідку, котра є символом ресторанної премії.



Нагороди на премії СІЛЬ / Фото з офіційного сайту СІЛЬ

– головна щорічна подія для професіоналів ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком ресторанного бізнесу в Україні.