Зробіть посиденьки незабутніми: чому варто подати сирну дошку та як не витрачати багато грошей

Сирна дошка – просто ідеальне доповнення до вина на дружніх посиденьках. Втім, просто нарізати різні сорти сиру буде недостатньо.

Сирна дошка – не лише незамінний атрибут святкового столу, а й гарна опція для дружніх посиденьок, коли готувати нічого не потрібно, але подати щось до вина чи інших напоїв хочеться. Не поспішайте витрачати багато грошей, адже ефектна подача не пропорційна витратам.

Не пропустіть Готуємо каву з собою вдома: поради баристи

"Золоте" правило для сирної тарілки: тут повинен бути твердий, м'який та блакитний сир. Які б варіації подачі ви не обрали, його потрібно дотримуватися. Пропорції тут цілком довільні, тому щодо цього можете не турбуватися.

Смачні посиденьки / Фото Pexels

Велике значення має форма нарізки, тому тут спробуйте бути оригінальними. Не забувайте, що шкірка м'яких сирів їстівна, а от шкірки твердих сортів краще позбутися.

Не бійтеся експериментувати із видами сиру: козячий або овечий сир можуть викликати більший фурор, аніж звичні Брі чи Камамбер. Окрім того, вони дозволять трішки зекономити.

До речі, про економію. Подача сирної дошки у поєднанні з фруктами та горіхами – вдала ідея та гарний тон, адже таке різноманіття дозволить підібрати те, що найкраще пасуватиме до напоїв. Трішки фантазії – і вашому гаманцеві не доведеться "худнути" надто сильно.

Якщо ви підготували сирну дошку заздалегідь, то вийняти її з холодильника варто за 30 хвилин до подачі. Тоді сири дійдуть до кімнатної температура й матимуть кращий смак та аромат.