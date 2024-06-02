Це зробить м'ясо справжнім кулінарним шедевром: скільки часу смажити шашлик

Шашлик – улюблена страва багатьох. Він асоціюється з теплими вечорами, відпочинком на природі та приємним спілкуванням.

Шашлик – улюблена страва для багатьох українців. Він асоціюється з теплими вечорами, відпочинком на природі та приємним спілкуванням. Щоб він м'ясо вийшло смачним і соковитим, важливо знати, скільки часу його смажити, інформує Смачно 24.

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Правильний час приготування залежить від кількох факторів: типу м'яса, розміру шматків і температури жару. Добре приготовлений шашлик має бути з ніжною скоринкою зовні та соковитим усередині.

Час смаження залежить від типу м'яса

Свинячий шашлик є одним з найпопулярніших. Щоб м'ясо було соковитим та м'яким, його слід смажити приблизно 20 – 25 хвилин. Нарізані шматки повинні бути середнього розміру, щоб рівномірно прожарювались.

Шашлик — це страва з м'яса, нарізаного шматками та нанизаного на шампур, яка готується на відкритому вогні або розпеченому вугіллі. Шашлик зазвичай маринується перед смаженням для додання аромату та м'якості.

Для яловичого шашлику оптимальний час смаження складає 15 – 20 хвилин. Яловичина повинна бути середньо-прожареною, щоб зберегти свій соковитий смак.

Це така смакота / Фото unsplash

Курячий шашлик потребує найменше часу, близько 12 – 15 хвилин. Важливо, щоб курятина була повністю прожареною, але не пересушеною.

Важливі моменти для ідеального результату

Надзвичайно важлива попередня підготовка. Перед смаженням важливо правильно замаринувати м'ясо. Це допоможе зберегти його м'якість та додасть особливого смаку. Час маринування залежить від типу м'яса, але в середньому становить 3 – 4 години.

Інший важливий аспект – як його правильно посмажити. Оптимальна температура вугілля – ключ до успішного приготування шашлику. Вугілля повинно бути добре розпечене, але без відкритого полум'я. Це дозволяє м'ясу рівномірно прожаритися ззовні, зберігаючи соковитість всередині. М'ясо слід перевертати кожні 2 – 3 хвилини.

Для того, щоб точно визначити чи готове м'ясо, зробіть надріз ножем. Якщо виділяється прозорий сік, м'ясо готове. Якщо сік рожевий – слід ще трохи потримати на вугіллі.