Цей салат був популярним не лише на наших теренах, його варіації можна зустріти у багатьох кухнях світу. Зараз він дещо призабутий, а дарма – він прекрасно доповнить будь-яку трапезу.

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Рецепт з капусти та редьки

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 450 грамів капусти;

– 2 – 3 редьки;

– 2 морквини;

– маленький пучок кропу;

– 2 столові ложки бальзамічного або винного оцту;

– сіль та перець до смаку;

– оливкова олія.

Приготування:

Овочі миємо та чистимо. Капусту дрібно шаткуємо. Редьку та моркву грубо натираємо. Зелень подрібнюємо. У глибокому салатнику з'єднуємо всі інгредієнти. Заправляємо олією, солимо та додаємо оцет. Смак салату також можна регулювати дрібкою цукру.

Смачного!

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