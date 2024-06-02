Цей салат був популярним не лише на наших теренах, його варіації можна зустріти у багатьох кухнях світу. Зараз він дещо призабутий, а дарма – він прекрасно доповнить будь-яку трапезу.

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Рецепт з капусти та редьки

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Овочі миємо та чистимо.
  2. Капусту дрібно шаткуємо.
  3. Редьку та моркву грубо натираємо.
  4. Зелень подрібнюємо.
  5. У глибокому салатнику з'єднуємо всі інгредієнти.
  6. Заправляємо олією, солимо та додаємо оцет.
  7. Смак салату також можна регулювати дрібкою цукру.

Смачного!