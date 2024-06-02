Цей салат був популярним не лише на наших теренах, його варіації можна зустріти у багатьох кухнях світу. Зараз він дещо призабутий, а дарма – він прекрасно доповнить будь-яку трапезу.
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Рецепт з капусти та редьки
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Овочі миємо та чистимо.
- Капусту дрібно шаткуємо.
- Редьку та моркву грубо натираємо.
- Зелень подрібнюємо.
- У глибокому салатнику з'єднуємо всі інгредієнти.
- Заправляємо олією, солимо та додаємо оцет.
- Смак салату також можна регулювати дрібкою цукру.
Смачного!