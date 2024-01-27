Ви цього точно не знали: скільки часу варити куряче філе, щоб воно лишилося соковитим

Куряче філе є особливо корисним продуктом. Адже в ньому міститься мінімум жиру та багато білка, калію, сірки, фтору, кальцію, магнію тощо.

Зварене куряче філе вважається дієтичною їжею. Його можна їсти самостійно або додавати у супи, салати та інші страви.

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Скільки варити куряче філе

Час приготування курячої грудки залежить від її розміру:

Ціле філе разом із кісткою, хрящами та шкіркою необхідно варити 30 – 35 хвилин з моменту закипання води.

Філе без шкіри та кісток варять 20 – 25 хвилин.

Половина грудки без кістки вариться 15 – 20 хвилин.

Куряче філе, порізане на шматочки, вариться близько 10 хвилин з моменту закипання.

Домашня курка буде варитися довше – приблизно на 15 – 20 хвилин, а щоб приготувати сільську курку-несучку, потрібно буде витратити близько 2 годин.

Як варити куряче філе

Помийте філе під проточною водою та покладіть у каструлю. Налийте воду, аби вона повністю покрила курку. Якщо плануєте використати бульйон для приготування супу, додайте сіль, перець та пряні спеції. Поставте каструлю на вогонь та дочекайтесь, поки вода закипить. Зменште вогонь і варіть ще 20 – 25 хвилин. Після повного охолодження покладіть відварену грудку у контейнер. Його можна зберігати в холодильнику до 2 днів.