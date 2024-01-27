Ви цього точно не знали: скільки часу варити куряче філе, щоб воно лишилося соковитим
27 січня 2024, 13:58Читать новость на русском
Джерело:"Факти"
Куряче філе є особливо корисним продуктом. Адже в ньому міститься мінімум жиру та багато білка, калію, сірки, фтору, кальцію, магнію тощо.
Зварене куряче філе вважається дієтичною їжею. Його можна їсти самостійно або додавати у супи, салати та інші страви.
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Скільки варити куряче філе
Час приготування курячої грудки залежить від її розміру:
- Ціле філе разом із кісткою, хрящами та шкіркою необхідно варити 30 – 35 хвилин з моменту закипання води.
- Філе без шкіри та кісток варять 20 – 25 хвилин.
- Половина грудки без кістки вариться 15 – 20 хвилин.
- Куряче філе, порізане на шматочки, вариться близько 10 хвилин з моменту закипання.
Домашня курка буде варитися довше – приблизно на 15 – 20 хвилин, а щоб приготувати сільську курку-несучку, потрібно буде витратити близько 2 годин.
Як варити куряче філе
- Помийте філе під проточною водою та покладіть у каструлю.
- Налийте воду, аби вона повністю покрила курку.
- Якщо плануєте використати бульйон для приготування супу, додайте сіль, перець та пряні спеції.
- Поставте каструлю на вогонь та дочекайтесь, поки вода закипить. Зменште вогонь і варіть ще 20 – 25 хвилин.
- Після повного охолодження покладіть відварену грудку у контейнер. Його можна зберігати в холодильнику до 2 днів.