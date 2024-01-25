Секрет страви полягає в маринаді. А ось завдяки цибулі вона набуває характерної димної нотки.
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Як приготувати шашлик вдома
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Наріжте 2 цибулини півкільцями та обсмажте їх на пательні в одній ложці оливкової олії разом із дрібно нарізаним часником.
- Далі викладіть нарізану, як на звичайний шашлик, свинину. Обсмажуйте на максимальному вогні протягом 7 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте сіль та чорний перець. Готуйте до зарум'янення.
- Як тільки м'ясо набуде гарного кольору, додайте соєвий та устричний соуси. Готуйте до випарювання рідини.
- Потім залийте м'ясо водою так, щоб вона вкривала його наполовину. Додайте лаврові листи, перець горошком та готуйте на середньому вогні протягом 45 хвилин.
- Злийте соус і обсмажте м'ясо до скоринки. Коли воно буде готове, поверніть соус на сковороду разом з лимонним соком і готуйте до випарювання рідини.
- Перед подачею наріжте до м'яса ще одну цибулину і готуйте ще кілька хвилин.