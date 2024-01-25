Секрет страви полягає в маринаді. А ось завдяки цибулі вона набуває характерної димної нотки.

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Як приготувати шашлик вдома

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Наріжте 2 цибулини півкільцями та обсмажте їх на пательні в одній ложці оливкової олії разом із дрібно нарізаним часником.
  2. Далі викладіть нарізану, як на звичайний шашлик, свинину. Обсмажуйте на максимальному вогні протягом 7 хвилин, постійно помішуючи.
  3. Додайте сіль та чорний перець. Готуйте до зарум'янення.
  4. Як тільки м'ясо набуде гарного кольору, додайте соєвий та устричний соуси. Готуйте до випарювання рідини.
  5. Потім залийте м'ясо водою так, щоб вона вкривала його наполовину. Додайте лаврові листи, перець горошком та готуйте на середньому вогні протягом 45 хвилин.
  6. Злийте соус і обсмажте м'ясо до скоринки. Коли воно буде готове, поверніть соус на сковороду разом з лимонним соком і готуйте до випарювання рідини.
  7. Перед подачею наріжте до м'яса ще одну цибулину і готуйте ще кілька хвилин.