Важливо знати на Великдень: як довго можна зберігати варені яйця

Писанки – один з головних атрибутів Великодня. Кожна господиня готує їх із запасом, тож важливо знати, як довго ми зможемо споживати їх без шкоди для здоров'я.

Вже зовсім трішки залишилося до Великодня, і мільйони українських родин відзначатимуть важливе свято. Паска, писанки та м'ясні смаколики – це страви, які опиняться на кожному столі.

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Разом з тим потрібно пам'ятати про те, що святкування має бути веселим, а здоров'я – міцним. Зазвичай кожна господиня готує багато писанок, а апетит гостей не завжди відповідає нашим очікуванням. Скільки ж часу можна зберігати варені яйця, аби не зашкодити здоров'ю – читайте далі.

Як довго можна зберігати писанки

Перше, що варто пам'ятати – перебування писанок при кімнатній температурі дуже швидко впливає на їхню якість. Завжди краще покласти на стіл кілька яєць та докладати їх по ходу застілля, аніж ставити у холодильник писанки, які вже побули в теплі.

Один з головних атрибутів великодніх свят / Фото Pixabay

Що стосується часових рамок, то кожній господині варто запам'ятати наступне: за кімнатної температури варені яйця можуть зберігатися не більше 12 годин. Якщо цей термін вже минув – не варто ризикувати здоров'ям рідних та близьких.

Якщо ваші писанки постійно зберігаються у холодильнику, то подавати їх до столу можна впродовж 5 – 7 днів. Разом з тим потрібно пам'ятати, що ваші рідні та гості можуть з'їсти менше, аніж ви собі уявляєте, тож не варто робити надто великих запасів готової їжі, аби потім не бути змушеним їх швидко доїдати.