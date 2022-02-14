Смак романтики: особливі страви до Дня Святого Валентина з усього світу

Сьогодні чудова нагода висловити близьким не лише любов, а й дружбу та повагу. Традиції святкування Дня Святого Валентина в усіх країнах схожі, а от страви – навдивовижу різні.

До речі, чом би нам цього року не запозичити для святкової трапези якусь екзотичну смакоту? Особливим людям – і частування особливе!

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Red Love Latte, Південно-Африканська Республіка

У цьому гарячому регіоні планети коханим у ліжко несуть особливий Red Love Latte – напій на основі ройбуша, який росте лише тут. Ройбуш відомий своїми чудовими антиоксидантними властивостями й не містить кофеїну.

Екзотичний напій / Фото global table adventure

Омлет у формі серця, Південна Корея

Якщо ми вже заговорили про сніданок у ліжко, то згадаємо про корейський омлет у формі серця. Їжа в Азії – це мистецтво: страви тут "куштують" спершу очима. "Сердечний" омлет заведено готувати на снідання, але можна його також покласти до ланч-бокса, щоб ваша половинка згадала про вас і на роботі.

Романтичний перекус / Фото Room Suggestion

Солодощі з кунжутом, Китай

У китайців є свій аналог Дня Святого Валентина – Qiqiao (Qixi), або Сороче свято. Відзначають його з поправді китайським масштабом! Під час святкування жінки, убирані в усе нове, моляться до зірки Вега. Головний смаколик цього свята – цяогуо, що символізує розум і винахідливість. Ця випічка буває різної форми й має солодку кунжутну начинку.

Апетитний десерт / Фото studycli

Устриці, США

Практично кожна американська закохана пара у День Святого Валентина смакує устрицями. І це не дивно, адже цей делікатес вважається одним із найпотужніших афродизіаків.

Особлива смакота / Фото unsplash

Вафлі, Бельгія

Бельгія славиться шоколадом, проте в День Святого Валентина головний місцевий смаколик – вафлі. Бельгійські дріжджові вафлі – пухкі, з карамелізованим цукром – просто тануть у роті!

Неймовірно смачно / Фото unsplash

Комплексна вечеря, Аргентина

У Південній Америці до Дня Валентина ставляться дуже серйозно: святкування триває цілий тиждень, фінальним акордом якого є День дружби. В Аргентині на Валентина готують багату вечерю. Вона складається з емпанади (смажених пиріжків із яловичиною), ревуелто грамахо (страви із сиром, картоплею, яйцями та овочами) і морсильї (свинячої кров'янки з рисом та жиром).

Традиційні пиріжки / Фото unsplash