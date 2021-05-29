Смажене кленове листя: традиційна закуска японців, рецепт якої оберігають століттями

Традиційна японська кухня має багато своєрідних страв, які можуть відверто нас здивувати. Однією з таких є смажене кленове листя.

Ця старовинна японська закуска називається темпура момідзі. Її рецепт століттями передається від матері до доньки. Як готують кленове листя – дізнавайтеся далі.

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Збір листя

До процесу збору японці підходять дуже ретельно. Вони шукають таке місце, де після падіння листя залишатиметься чистим та неушкодженим.

Для цієї унікальної страви не годяться червоні кленові листки, а лише жовті, адже вони мають м’якші прожилки і їх легше їсти. Крім того, жовті кленові листи під час соління не втрачають свій колір, тому краще виглядають після смаження у фритюрі.

адже вони мають м’якші прожилки і їх легше їсти. Крім того, жовті кленові листи під час соління не втрачають свій колір, тому краще виглядають після смаження у фритюрі. Важливою вимогою при виборі листя є також їхня форма. Воно повинно бути великим, соковитим і без порваних країв.



Кленове листя повинно бути цілим і жовтим / Фото pexels

Як готують кленове листя

Якщо ви гадаєте, що після збору листя просто панірують та смажать, то ви дуже помиляєтеся. Процес приготування цієї старовинної страви займає аж цілісінький рік!

Зібравши необхідну кількість листя, японці засолюють його у спеціальних великих бочках. Це дає змогу позбутися характерного їдкого смаку та дещо пом’якшити його.



Кленове листя засолюють у бочках / Скриншот з відео

Через 365 днів листя виймають з бочки, обрізають плодоніжки та промивають, щоб видалити зайву сіль. А вже після цього господині беруться за безпосереднє приготування. Вони обвалюють листя у борошні, додаючи трохи цукру та насіння кунжуту, а потім кладуть у гарячу олію.



Кленове листя обсмажують в олії / Скриншот з відео

Після обсмажування до золотої скоринки кленові листки стають дуже хрусткими. Їхній солодкий смак доповнює ненав’язлива солоність, яка все ще зберігається всередині.



Японська страва темпура момідзі / Фото we travel guides​

Японці смажать кленове листя: дивіться відео