Сніданок без помилок: як приготувати смачну кашу без грудочок

Якщо вівсянка асоціюється у вас з сірою, неапетитною, повною грудочок консистенцією, то це можна легко виправити скориставшись кількома вдалими порадами.

Якщо приготувати кашу правильно – ваша тарілочка буде сповнена кольорів і смачних ароматів. Вівсянка – надзвичайно ситний сніданок, який зарядить енергією на цілий день.

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Як приготувати смачну кашу без грудочок? Найголовніше – це правильна підготовка.

Для приготування каші знадобиться звичайна вівсянка. Щоб ваша страва мала ідеальну консистенцію без грудочок, краще за годину до приготування замочити пів склянки вівсяних пластівців у склянці води.

Якщо ви плануєте подавати кашу на сніданок, замочіть пластівці на ніч. Вранці замочену крупу покласти в каструлю і залити склянкою молока. Якщо ви віддаєте перевагу рідкій каші, можете додати більше молока.

Доведіть кашу до кипіння, періодично помішуючи. У киплячу кашу варто додати столову ложку цукру або меду і варити ще п’ять хвилин, постійно помішуючи.

Прекрасний сніданок / Фото pexels

Смак і зовнішній вигляд каші буде набагато привабливішим, а страва багатше на вітаміни, якщо додати в нього фрукти. У кашу можна додати будь-які фрукти, які вам подобаються. Восени і взимку чудово підійдуть яблука з відтінком кориці. Досить помити, а при необхідності очистити і нарізати фрукти. Після приготування додайте в кашу свіжі фрукти. Для оксамитової текстури можна також додати 100 мілілітрів натурального йогурту.