Соковита різдвяна курка з медом та апельсинами

28 листопада 2022 , 08:49
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Соковитішої курки ви ще не куштували, ми гарантуємо вам вау ефект. А все через особливу технологію засолювання.

Технологія засолювання дуже проста, а м’ясо буде таким соковитим, що ви більше ніколи не будете готувати його по-іншому. За день до запікання курки її слід добре вимити та помістити в каструлю. Залийте її водою та додайте 3 – 4 столові ложки солі, спеції: чорний горошок, коріандр.

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Відправте її в холодильник на 8 – 12 годин накривши шаром харчової плівки. Технологія такого маринування курки називається пресолтинг.

Рецепт різдвяного курча

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – тушка курки;
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 апельсин;
 – 4 гілочки розмарину;
 – айва або лимон;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія.
Для скоринки:
 – 2 столові ложки соєвого соусу;
 – 1 столова ложка меду.

Приготування:

  • Заздалегідь дістаємо масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішуємо його з подрібненим часником.
  • Натираємо половину цедри апельсина та змішуємо з подрібненими гілочками розмарину. Цедру і розмарин додаємо до масла, перемішуємо.
  • У курки обережно підіймаємо шкірку, там де грудка і між м’ясом та шкіркою засовуємо масло. Робимо це обережно, щоб не розірвати шкіру. Розподіляємо масло рівномірно.
  • Половину апельсина, 2 гілочки розмарину і нарізану айву засовуємо всередину курки, зав'язуємо курчаті ноги, для краси. Змащуємо її олією та трішки солимо і перчимо.
  •  Ставимо запікатись при 180 градусів. За 20 хвилин до закінчення запікання змішуємо: соєвий соус, мед та сік половини апельсина, який залишився з начинки курки. Доводимо до кипіння і змащуємо нашу курку кожні 5 хвилин.
  • Готову рум'яну курку дістаємо з духовки та викладаємо на тарілку.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак