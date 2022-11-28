Соковита різдвяна курка з медом та апельсинами
28 листопада 2022 , 08:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Соковитішої курки ви ще не куштували, ми гарантуємо вам вау ефект. А все через особливу технологію засолювання.
Технологія засолювання дуже проста, а м’ясо буде таким соковитим, що ви більше ніколи не будете готувати його по-іншому. За день до запікання курки її слід добре вимити та помістити в каструлю. Залийте її водою та додайте 3 – 4 столові ложки солі, спеції: чорний горошок, коріандр.
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Відправте її в холодильник на 8 – 12 годин накривши шаром харчової плівки. Технологія такого маринування курки називається пресолтинг.
Рецепт різдвяного курча
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6 – 8
– тушка курки;
– 150 грамів вершкового масла;
– 2 зубчики часнику;
– 1 апельсин;
– 4 гілочки розмарину;
– айва або лимон;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.
Для скоринки:
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка меду.
Приготування:
- Заздалегідь дістаємо масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішуємо його з подрібненим часником.
- Натираємо половину цедри апельсина та змішуємо з подрібненими гілочками розмарину. Цедру і розмарин додаємо до масла, перемішуємо.
- У курки обережно підіймаємо шкірку, там де грудка і між м’ясом та шкіркою засовуємо масло. Робимо це обережно, щоб не розірвати шкіру. Розподіляємо масло рівномірно.
- Половину апельсина, 2 гілочки розмарину і нарізану айву засовуємо всередину курки, зав'язуємо курчаті ноги, для краси. Змащуємо її олією та трішки солимо і перчимо.
- Ставимо запікатись при 180 градусів. За 20 хвилин до закінчення запікання змішуємо: соєвий соус, мед та сік половини апельсина, який залишився з начинки курки. Доводимо до кипіння і змащуємо нашу курку кожні 5 хвилин.
- Готову рум'яну курку дістаємо з духовки та викладаємо на тарілку.
Смачного!