Соковите м'ясо при мінімальних зусиллях: курка на банці пива від Євгена Клопотенка

19 листопада 2021 , 21:15
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Джерело:

сайт Євгена Клопотенка

Рецептів курки є багато, але інколи не хочеться витрачати багато зусиль. Отримати смачну вечерю при невеликих стараннях допоможе рецепт відомого кулінара Євгена Клопотенка.

Запечена курка – завжди чудова опція для розкішної вечері. Єдині вимоги до страви – соковите м'ясо та хрустка скоринка.

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Досягнути найкращого результату допоможуть прості інгредієнти та банка пива. Трішки старання – і смачна вечеря готова. 

Рецепт курки на банці з пивом

Час: 1 година

Порцій: 4

Особливий рецепт звичної страви / Фото сайт Євгена Клопотенка

Інгредієнти

  • 1 курка;
  • банка темного пива (0,5);
  • 2 столові ложки приправи для курки;
  • 2 столові ложки олії;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Готуємо усі інгредієнти до приготування та вмикаємо духовку на 180 градусів.
  2. Натираємо курку сіллю та перцем спочатку всередині, а потім ззовні. Також натираємо її готовою сумішшю спецій або підбираємо їх до свого смаку. 
  3. Змащуємо курку зі всіх сторін олією. Це допоможе шкірці стати золотавою та хрумкою.
  4. Знімаємо з банки пива паперову етикетку та миємо те місце, де вона була. Відкриваємо пиво та виливаємо 1/4 вмісту, щоб під час запікання не було багато піни.
  5. Застеляємо деко пергаментом та акуратно насаджуємо курку на банку та ставимо в духовку. Потрібно зважати, щоб банка з куркою не впала. Курку ставимо на нижній рівень духовки.
  6. Курку вагою до 1 кілогама треба запікати приблизно годину, чим більша курка – тим більше часу. Для перевірки готовності треба проштрикнути курку – має піти прозорий сік.
  7. Коли курка готова – дайте їй трішки "відпочити" та нарізайте до столу.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська