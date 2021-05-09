Солодкий рулет з ягодами до Дня матері: смачний рецепт

Неймовірно ніжний та ароматний рулет з ягодами приготований власноруч сподобається вашій матусі чи бабусі. Ми детально описали всі процеси приготування вишуканого десерту, щоб під час приготування випічки у вас не виникало труднощів.

Ви можете замінити малину в рецепті на полуницю, вишню чи персики. Рулет буде смакувати з будь-якими ягодами чи фруктами.

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Рецепт малинового рулету

Розігрійте духовку до 190 градусів з решіткою в центральному положенні. Викладіть на деко для випікання шар пергаменту та змастіть його вершковим маслом або рослинною олією. Розділіть яйця на жовтки та білки, вони повинні бути кімнатної температури. Збийте білки зі 100 г цукру до стійкої піни. Обережно перекладіть у велику чисту посудину для змішування та відкладіть. З’єднайте яєчні жовтки зі 100 грамами цукру та екстрактом ванілі. Збивайте масу близько 3 хвилин. Додайте близько третини яєчних білків у збиту жовткову суміш і обережно з’єднайте разом за допомогою насадки для збивання. Повторіть ще два додавання збитих яєчних білків, акуратно перемішуючи. Будьте обережні, щоб не пошкодити повітряну структуру яєчного білка під час перемішування. Додайте чверть борошна в тісто та перемішуєте. Повторюйте, поки все борошно не буде змішане і суміш стане однорідною і пухнастою. Перекладіть готове тісто на деко та розрівняйте лопаткою. Випікайте бісквітний корж протягом 10 – 12 хвилин в духовці.



Скручений рулет / Фото abeautifulplate

Готовий корж перекладіть на силіконовий килимок або шар пергаменту вкритий цукровою пудрою, зніміть пергамент з іншої сторони бісквіта. Дуже обережно відклейте пергаментний папір і викиньте. Поки торт ще теплий, згорніть його в щільний рулет. Охолодіть корж на решітці до кімнатної температури. Для приготування крему змішайте жирні вершки, цукрову пудру та екстракт ванілі. Збивайте, поки крем не стане досить густим, починаючи з повільної швидкості і збільшуючи до середньо високих і утворюючи середні піки.



Ягоди для начинки рулету / Фото abeautifulplate

Розгорніть торт так, щоб він лежав повністю рівним. За допомогою лопатки розподіліть консервовану малину дуже тонким шаром на торті. Змішайте решту малини з кремом та викладіть на корж. Скрутіть корж в рулет та відправте в холодильник на кілька годин швом донизу. Щільно накрийте шаром харчової плівки.



Скручений рулет з начинкою / Фото abeautifulplate

Для декору змішайте жирні вершки, цукрову пудру та екстракт ванілі. Збивайте, поки крем не стане досить густим, розподіліть крем рівномірним шаром на зовнішню сторону торта.



Декор ягідного рулету / Фото abeautifulplate

Задекоруйте рулет малиною, що залишилася. Перед подачею присипте цукровою пудрою. Смачного!

– 6 яєць;– 200 г цукру;– ½ ч. л ванільного екстракту;– 120 г борошна;– 40 г цукрової пудри.– 210 г консервованої малини;– 160 мл вершків 30%;– 24 г цукрової пудри;– ½ ч. л ванільного екстракту;– малина на ваш смак.– 160 мл вершків 30%;– 24 г цукрової пудри;– ½ ч. л ванільного екстракту;– малина на ваш смак.