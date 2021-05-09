Солодкий рулет з ягодами до Дня матері: смачний рецепт

Неймовірно ніжний та ароматний рулет з ягодами приготований власноруч сподобається вашій матусі чи бабусі. Ми детально описали всі процеси приготування вишуканого десерту, щоб під час приготування випічки у вас не виникало труднощів.
Ви можете замінити малину в рецепті на полуницю, вишню чи персики. Рулет буде смакувати з будь-якими ягодами чи фруктами.
Читайте також Прості рецепти страв, якими можна здивувати маму: цікава святкова підбірка
Рецепт малинового рулетуІнгредієнти для бісквіта:
– 6 яєць;
– 200 г цукру;
– ½ ч. л ванільного екстракту;
– 120 г борошна;
– 40 г цукрової пудри.
Для начинки:
– 210 г консервованої малини;
– 160 мл вершків 30%;
– 24 г цукрової пудри;
– ½ ч. л ванільного екстракту;
– малина на ваш смак.
Для декору:
– 160 мл вершків 30%;
– 24 г цукрової пудри;
– ½ ч. л ванільного екстракту;
– малина на ваш смак.
- Розігрійте духовку до 190 градусів з решіткою в центральному положенні. Викладіть на деко для випікання шар пергаменту та змастіть його вершковим маслом або рослинною олією.
- Розділіть яйця на жовтки та білки, вони повинні бути кімнатної температури. Збийте білки зі 100 г цукру до стійкої піни.
- Обережно перекладіть у велику чисту посудину для змішування та відкладіть.
- З’єднайте яєчні жовтки зі 100 грамами цукру та екстрактом ванілі. Збивайте масу близько 3 хвилин.
- Додайте близько третини яєчних білків у збиту жовткову суміш і обережно з’єднайте разом за допомогою насадки для збивання. Повторіть ще два додавання збитих яєчних білків, акуратно перемішуючи. Будьте обережні, щоб не пошкодити повітряну структуру яєчного білка під час перемішування.
- Додайте чверть борошна в тісто та перемішуєте. Повторюйте, поки все борошно не буде змішане і суміш стане однорідною і пухнастою. Перекладіть готове тісто на деко та розрівняйте лопаткою.
- Випікайте бісквітний корж протягом 10 – 12 хвилин в духовці.
Скручений рулет / Фото abeautifulplate
- Готовий корж перекладіть на силіконовий килимок або шар пергаменту вкритий цукровою пудрою, зніміть пергамент з іншої сторони бісквіта. Дуже обережно відклейте пергаментний папір і викиньте.
- Поки торт ще теплий, згорніть його в щільний рулет. Охолодіть корж на решітці до кімнатної температури.
- Для приготування крему змішайте жирні вершки, цукрову пудру та екстракт ванілі. Збивайте, поки крем не стане досить густим, починаючи з повільної швидкості і збільшуючи до середньо високих і утворюючи середні піки.
Ягоди для начинки рулету / Фото abeautifulplate
- Розгорніть торт так, щоб він лежав повністю рівним. За допомогою лопатки розподіліть консервовану малину дуже тонким шаром на торті.
- Змішайте решту малини з кремом та викладіть на корж. Скрутіть корж в рулет та відправте в холодильник на кілька годин швом донизу. Щільно накрийте шаром харчової плівки.
Скручений рулет з начинкою / Фото abeautifulplate
- Для декору змішайте жирні вершки, цукрову пудру та екстракт ванілі. Збивайте, поки крем не стане досить густим, розподіліть крем рівномірним шаром на зовнішню сторону торта.
Декор ягідного рулету / Фото abeautifulplate
- Задекоруйте рулет малиною, що залишилася. Перед подачею присипте цукровою пудрою. Смачного!