Справжній кондитерський шедевр: заварні тістечка шу-шу з двома шоколадними кремами

Такі вишукані тістечка у вашому виконанні отримають безліч компліментів та рецепт у вас проситимуть одразу – гарантуємо! До речі, вони чудово підійдуть замість торта на святкову вечірку.

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська вміє приємно здивувати читачів новими десертами. Зізнаємося чесно, такого тістечка ми ще не куштували, але обов'язково приготуємо його вдома на Новий рік чи Різдво.

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Отож, перші ніж розпочати приготування уважно прочитайте рецепт, підготуйте всі необхідні інгредієнти.

Рецепт заварних тістечок шу-шу

Час: 1 день

1 день Порції: 6

, що для цього рецепту вам потрібно самостійно випекти заварні тістечка шу.



Заварні тістечка шу-шу / Фото Глінської

– 140 грамів вершкового масла;– 150 грамів цукру;– 180 грамів сириї яєць;– 80 мілілітрів жирних вершків;– 90 грамів чорного шоколаду;– 140 грамів борошна;– 40 грамів мигдалевого борошна;– 6 грамів розпушувача;– 30 грамів какао.

Приготування:

Змішайте в глибокому посуді всі сухі інгредієнти: два види борошна, розпушувач і какао.

В чаші міксера збийте м'яке вершкове масло.

Додайте до нього цукор та ще раз перемішайте.

Додайте яйця кімнатної температури.

Окремо розтопіть шоколад у вершках та вилийте до яєчної маси. Перемішайте.

Висипте сухі інгредієнти та перемішайте до однорідної консистенції.

Візьміть дві прямокутні форми розміром 25х14 сантиметрів. Дно загорніть у харчову фольгу.



Скріншот з відео

Розділіть бісквітне тісто на дві рівні половини та перекладіть у форми.

Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин.

Готовий бісквіт залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.

Наріжте бісквіт на 6 прямокутників однакового розміру.

Відправте в їх в морозилку.

Готуємо шоколадний ганаш

– 100 грамів білого шоколаду;– 140 грамів молочного шоколаду;– 20 грамів сиропу глюкози;– 180 мілілітрів жирних вершків;– 280 мілілітрів жирних вершків.

Приготування:

Змішайте в мірній склянці 180 мілілітрів вершків та сироп глюкози. Прогрійте їх до парування.

До гарячих вершків додайте шоколад та перемішайте до повного розчинення.



Скріншот з відео

Влийте другу частину вершків до шоколадної маси та перебийте блендером до однорідної консистенції.

Накрийте крем шаром харчової плівки "в контакт" та відправте в холодильник на 12 годин.

Після стабілізації ганаша, перебийте його міксером до стійких піків.

Перекладіть ганаш в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка діаметром 8 міліметрів.

Готуємо шоколадний заварний крем

– 300 мілілітрів молока;– 60 грамів сирих жовтків;– 20 грамів цукру;– 15 грамів борошна;– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;– 15 грамів вершкового масла;– 50 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

Перемішайте яєчні жовтки з цукром. Додайте борошно та крохмаль і знову перемішайте.

Влийте молоко – перемішайте.

Відправте каструлю з сумішшю на плиту та при постійному помішуванні доведіть масу до кипіння.

Кип'ятіть 1 хвилину та зніміть з плити.

В гарячий крем додайте вершкове масло, шоколад та перемішайте.

Накрийте крем шаром харчової плівки "в контакт".

Відправте його в холодильник до повного охолодження.

Розімніть крем лопаткою та перекладіть в кондитерський мішок.

Рецепт шоколадної глазурі "Гурме"

– 500 грамів чорного шоколаду;– 50 мілілітрів олії;– 30 грамів какао-масло.

Приготування:

Розтопіть шоколад, влийте до нього олію та какао-масло.

Перемішайте глазур до однорідної консистенції.

Збираємо десерт із заварних тістечок шу-шу

Зріжте із шу вершечок (близько 1/3).



Скріншот з відео

Наповніть їх заварним кремом.

Накрийте та відсадіть через кондитерський мішок з насадкою "шапочку" зі збитого ганаша.



Скріншот з відео

Заморожений бісквіт проткніть дерев'яними шпажками та занурте в шоколадну глазур так, щоб вона повністю його покрила.



Скріншот з відео

Зверху викладіть три тістечка шу та відправте охолоджуватися.

Посипте десерт какао. Смачного!

Відеорецепт приготування оригінальних заварних тістечок шу-шу: