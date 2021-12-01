Проєкт Grow up: Agro відбувся за фінансування Програми USAID з аграрного і сільського розвитку, що реалізований у співпраці між Українською асоціацією бізнесу і торгівлі (UBTA), Українським центром сприяння інвестиціям та торгівлі (ITFC) та Офісом з просування Експорту (Export Promotion Office).

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Після першого року плідної праці в рамках проєкту відкрилася нова Україна, багата на унікальні виробництва, з продукцією, що різниться своїми смаками, формами та навіть підходами до упаковки,

– зазначає Ольга Вергелес, керівниця напряму роботи з донорськими організаціями UBTA.

Головна мета проєкту – покращення продуктивності та доступу мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) до організованих ринків збуту у цільових підгалузях аграрного сектору, який є головним рушієм економіки України. Саме цей напрям в українському експорті формує лідерські позиції нашої держави на міжнародній арені.

Так, розвиток мікро- та малих підприємств сектору та надання можливостей для їхнього зростання – стратегічно важливе завдання, зважаючи на ціль України бути гарантом продовольчої безпеки.

До каталогу увійшла продукція десяти вітчизняних агровиробників / Фото UBTA

"Українська асоціація бізнесу та торгівлі долучилася до проєкту зі створення каталогу продукції українських виробників-учасників проєкту Grow up: Agro з метою їх практичної підтримки та створення додаткових можливостей для розвитку. Україні, дійсно, є що показати як торговельним мережам зі світовими іменами, так і невеличким європейським крамничкам. На наш погляд, цей каталог буде цікавим і для великих та потужних вітчизняних виробників. Ми сподіваємось, що "Каталог продукції Українських виробників" стане в пригоді для ринку, і будемо раді знайомству з новими іменами серед українських виробників", – коментує Олена Кудляк, виконавчий директор UBTA.

Попри те, що онлайн-каталог був створений лише цього року, знайомство з представниками сектору наштовхнуло організаторів на думку, що обмежити такий глобальний проєкт річним терміном – неможливо. Тому було вирішено, що каталог поступово доповнюватиметься новими виробниками.