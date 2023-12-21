Меню на Різдво: що їдять королівські особи Великої Британії на свята

У день Різдва королівська сім’я вдається до справжньої гастрономічної подорожі. Все починається з особливого сніданку та закінчується екстравагантною вечерею у форматі шведського столу з 20 страв.

Королівська родина відома своєю відданість різдвяним святам і традиціям. Проте вони також відомі своєю любов'ю до смачної їжі, особливо – у святкові дні.

Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин

Особливе меню

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який багато років працював на королівську сім’ю, детально розповів про феєрію великого дня. Різдвяне святкування королівської родини досить екстравагантне.

Різдво починається для королівської сім’ї в Сандрінгемі зі сніданку перед церквою. Королівські кухарі готують два типи сніданку – для жінок і для чоловіків.

Макгрейді сказав, що жінки віддають перевагу легкому сніданку з "нарізаних фруктів, половини грейпфрута, тостів і кави". Чоловіки ж насолоджуються англійським сніданком: яйця, бекон, гриби, копчений перець і смажені на грилі нирки.

Після того як члени королівської сім’ї повертаються з церкви, їм подають різдвяний обід, який включає "салат із креветками або омарами, смажену індичку та інші традиційні гарніри, такі як пастернак, морква, брюссельська капуста. На десерт – різдвяний пудинг.

Пізніше вдень і після того, як вони подивляться промову монарха о 15:00, їм подають післяобідній чай і фруктовий пиріг.

Що з приводу вечері

Безпосередньо перед різдвяним фуршетом із 15 – 20 різними стравами старший шеф-кухар заходить до їдальні та нарізає реберця, індичку та шинку. Коли він закінчує цю справу, король дарує шеф-кухарю склянку віскі і вони разом його випивають.

Це єдиний раз, коли шеф-кухар заходить до їдальні та випиває келих віскі з королівською родиною. Це одна з улюблених традицій шеф-кухаря,

– ділиться Макгрейді.