Святкуємо за всіма правилами: секрети приготування ароматного узвару

Узвар – напій, який чітко асоціюється зі різдвяною вечерею. Кожен келих – вітамінний коктейль, який чудово смакуватиме із різними смаколиками. В Україні узвар ще називають киселицею або варом.

У багатьох будинках обов’язковим доповненням до різдвяного меню вважається традиційний різдвяний компот. Він готується з варених сухофруктів, а основними інгредієнтами є яблука, груші та сливи. Також використовуються екзотичні шматочки фруктів, які відповідають за глибокий смак і аромат сушеного компоту.

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У старовину цей напій варили в печі як в свята, так і в будні дні. Узвар був другою важливою стравою після куті на Різдво. Напій наливали у красивий глечик і ставили поряд з кутею. Гущу з ягід висипали в миску і теж подавали до столу.

Ніщо не заважає приправити його інжиром, абрикосами, журавлиною та родзинками. Гострі спеції надають йому ще більш виражений смак. Можна знайти рецепти з додаванням білого вина, але це суперечить звичаю, згідно з яким вечеря на Святвечір не має бути алкогольних напоїв.

Рецепт узвару

Приготуйте мікс з ваших улюблених сухофруктів, пам’ятаючи, що базовий варіант не може обійтися без яблук, слив і груш. На 500 грам знадобиться два літри води і велика каструля. Плоди промийте і залийте кип’яченою водою. Вони повинні провести в ньому 12 годин, тому перед варінням новорічного компоту бажано відкласти їх на ніч.

Чудовий напій / Фото Автентична Україна

Додайте одну паличку кориці та кілька гвоздик. Необхідно варити на повільному вогні в тій же воді, в якій замочували фрукти. Узвар буде готовий через 30 хвилин.

Доведено, що узвар – це більше, ніж просто доповнення до традиційного набору страв на Святвечір. Він допоможе впоратися з багатьма недугами, які можуть трапитися під час святкового застілля.

Сухофрукти містять цілий набір корисних вітамінів: А, С, Е і В. Тому таке поєднання є чудовою підтримкою імунітету, нервової системи та обмінних процесів.