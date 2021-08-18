"Та сама курочка": у магазинах з'явився загадковий бренд – кому він належить

Нещодавно українські магазини почали продавати фасовану охолоджену курятину під новим брендом.

Продукція – у мінімалістичній упаковці зеленого кольору з прозорою захисною плівкою. На ній – короткий напис: "Та сама курочка".

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Як виявилося, продукція – аж ніяк не нового виробника. Це та сама "Наша Ряба", власником якої є агрохолдинг "МХП".

Наразі МХП утримується від коментарів. А отже, про те, чому ТМ "Наша Ряба" змінила формат та під яким брендом далі випускатиметься продукція, нам залишається лише здогадуватися.