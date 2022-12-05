До Різдвяного столу: терін з трьох видів м'яса

Терін – ситна м'ясна страва, яка може бути чудовою окрасою як святкового столу, так і буденного сніданку.

Без теріну не обходиться жоден Різдвяний стіл у Європі. Це ситна м'ясна страва, яка може бути водночас як закускою, так і доповненням до гарячого: картоплі, овочів.

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Терін – це щось середнє між запіканкою та паштетом. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами одним із самих легких рецептів, але від цього він зовсім не гірший, а може навіть і кращий за інші.

Рецепт м'ясного теріну

Час: 2 години

2 години Порції: 8

– 300 грамів курячого фаршу;– 300 грамів фаршу телятина-свинина;– 50 грамів фісташок;– 50 грамів кураги;– ріпчаста цибуля;– гілочка розмарину;– 2 зубчики часнику;– яйце;– 250 грамів скибок бекону;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. За декілька хвилин до кінця додаємо свіжі гілочки розмарину.

Окремо змішуємо весь фарш, нарізану курагу, трішки подрібнені горішки, яйце, подрібнений часник, сіль та перець. Додаємо трішки охолоджену цибулю. Добре перемішуємо та пробуємо на сіль та перець.

Прямокутну хлібну форму застеляємо беконом так, щоб ніде не було щілинок. Не забуваємо, що при термічній обробці бекон трішки зменшиться, тому викладаємо щільно.

Викладаємо зверху фарш та знову кладемо бекон. Фарш має бути ніби закутаний в бекон.



Терін з трьома видами м'яса / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Форму накриваємо фольгою і ставимо запікатись на 1,5 години при 170 на водяній бані. Щоб перевірити терін на готовність, в центр встромляємо ніж, тримаємо його 5 – 7 секунд, дістаємо і прикладаємо до губи. Якщо гарячий, то готово.

Даємо охолонути прямо у формі та бажано дати йому стабілізуватись ніч у холодильнику.

Щоб дістати закуску з форми, треба провести ножем по краю і занурити в теплу воду на декілька хвилин (це на випадок, якщо не захоче виходити з форми).

Подавайте страву до столу з маринованими огірками та картопляним пюре.

Смачного!