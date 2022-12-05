До Різдвяного столу: терін з трьох видів м'яса

5 грудня 2022, 15:31
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Терін – ситна м'ясна страва, яка може бути чудовою окрасою як святкового столу, так і буденного сніданку.

Без теріну не обходиться жоден Різдвяний стіл у Європі. Це ситна м'ясна страва, яка може бути водночас як закускою, так і доповненням до гарячого: картоплі, овочів.

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Терін – це щось середнє між запіканкою та паштетом. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами одним із самих легких рецептів, але від цього він зовсім не гірший, а може навіть і кращий за інші.

Рецепт м'ясного теріну

  • Час: 2 години
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 300 грамів курячого фаршу;
 – 300 грамів фаршу телятина-свинина;
 – 50 грамів фісташок;
 – 50 грамів кураги;
 – ріпчаста цибуля;
 – гілочка розмарину;
 – 2 зубчики часнику;
 – яйце;
 – 250 грамів скибок бекону;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. За декілька хвилин до кінця додаємо свіжі гілочки розмарину.
  • Окремо змішуємо весь фарш, нарізану курагу, трішки подрібнені горішки, яйце, подрібнений часник, сіль та перець. Додаємо трішки охолоджену цибулю. Добре перемішуємо та пробуємо на сіль та перець.
  • Прямокутну хлібну форму застеляємо беконом так, щоб ніде не було щілинок. Не забуваємо, що при термічній обробці бекон трішки зменшиться, тому викладаємо щільно.
  • Викладаємо зверху фарш та знову кладемо бекон. Фарш має бути ніби закутаний в бекон.


Терін з трьома видами м'яса / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Форму накриваємо фольгою і ставимо запікатись на 1,5 години при 170 на водяній бані. Щоб перевірити терін на готовність, в центр встромляємо ніж, тримаємо його 5 – 7 секунд, дістаємо і прикладаємо до губи. Якщо гарячий, то готово.
  • Даємо охолонути прямо у формі та бажано дати йому стабілізуватись ніч у холодильнику.
  • Щоб дістати закуску з форми, треба провести ножем по краю і занурити в теплу воду на декілька хвилин (це на випадок, якщо не захоче виходити з форми).
  • Подавайте страву до столу з маринованими огірками та картопляним пюре. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак