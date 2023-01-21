Торт "Калейдоскоп" – смачний початок вихідних

Цей торт називають по-різному: "Бите скло", "Калейдоскоп", "Мозаїка", але смак від назви незмінний – фантастичний.

Якщо у вас на носі велика вечірка, або просто хочеться смачного торта – приготуйте цей з желе на бісквітних коржах. Хоч по часу він доволі затратний, але самі процеси не важкі.

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Радимо розділити приготування торта на два етапи та випікати бісквіт заздалегідь, адже він має настоятися в холодильнику.

Рецепт торта "Калейдоскоп"

Час: 14 години

14 години Порції: 6 – 8

– 125 грамів борошна;– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;– 5 курячих яєць;– 150 грамів цукру;– сіль.– 700 мілілітрів коров'ячих вершків 20 – 30%;– 120 грамів цукру;– 10 грамів желатину;– 4 різних галяреток;– по 350 мілілітрів води для галяреток.

Приготування:

Просіюємо борошно, додаємо крохмаль і перемішуємо.

Яйця викладаємо в широкий і не глибокий посуд, додаємо сіль, цукор і починаємо збивати на максимальній швидкості до утворення пухкої білої маси. Орієнтовно 8 – 10 хвилин. Маса за цей час збільшується вдвічі.

До збитих яєць просіюємо половину змішаних борошна з крохмалем. Акуратно лопаткою, рухами знизу вверх починаємо вмішувати сипучі у яєчну масу. Додаємо решту борошна, знову акуратно вимішуємо до однорідності.

Дно форми вистеляємо пергаментом, нічим не змащуємо. Викладаємо тісто у форму і рівномірно розподіляємо. Накриваємо шматком фольги (так бісквіт буде рівним) і випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Відкриваємо духовку, забираємо фольгу і печемо бісквіт до готовності (сухого сірника) ще приблизно 20 хвилин. Одразу, як витягнули з духовки, акуратно довгим ножем проходитеся між бісквітом і бортиком форми. Знімаємо форму і пергамент та залишаємо на решітці до повного охолодження. Після цього загортаємо у харчову плівку і відправляємо у холодильник мінімум на 6 годин.

Кожне желе висипаємо в окрему миску і заливаємо кожне 350 мілілітрами окропу. Вимішуємо до повного розчинення і даємо охолонути до кімнатної температури. Далі переливаємо кожне окремо в прямокутні форми і відправляємо в холодильник до повного застигання.

Готове желе нарізаємо кубиками. Желатин заливаємо водою (80 мілілітрів) на 5 хвилин. Тим часом у сотейник вливаємо вершки, всипаємо цукор і відправляємо на невеликий вогонь, помішуючи. Тримаємо поки цукор не розтопиться.

Вершки мають бути досить гарячі, але палець ще можна вмочити. Не кип‘ятити! Желатинову суміш розчиняємо у гарячих вершках, добре розмішуємо до однорідності і охолоджуємо до кімнатної температури. Далі у вершки викладаємо порізане желе, перемішуємо.

Бісквіт розрізаємо на два коржі. Один корж викладаємо на тарілку у кондитерське кільце. Коли вершкова маса від холодного желе почне ніби схоплюватися, викладаємо її на бісквіт у кільці, розрівнюємо і накриваємо другою частиною бісквіта, злегка притискаємо. Відправляємо в холодильник на ніч.

Прикрашаємо торт за бажанням.

Смачного!