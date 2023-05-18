Старий бабусин рецепт – готуємо торт "Вишиванка"

Шукали оригінальний та давній рецепт солодкої випічки, яку готували ще наші бабусі та прабабусі? У нас є рецепт "Вишиванки" – пляцка з різними шарами.

Торт "Вишиванка", або як його ще називають Галицький пляцок – це справжній витвір кондитерського мистецтва. Він високий, багатошаровий, солодкий та надзвичайно ситний.

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Його здавна готували на великі релігійні свята, весілля та уродини. У кожної вправної господині має бути рецепт "Вишиванки", адже вона стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт торта "Вишиванка"

Час: 24 години

24 години Порції: 2 – 3 кілограми

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 250 грамів вершкового масла;

– 200 грамів цукру;

– 18 грамів розпушувача для тіста;

– 3 яєчні жовтки;

– 60 грамів сметани;

– 20 грамів какао.

Для макової начинки:

– 250 грамів маку;

– 3 яєчні білки;

– 100 грамів цукру.

Для сирної начинки:

– 1 кілограм домашнього сиру;

– 200 грамів цукру;

– 3 курячих яйця;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– ваніль.

Для крему:

– 250 грамів вершкового масла;

– 250 грамів вареного згущеного молока;

– 20 грамів коньяку;

– 10 грамів какао.

Для помадки:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 100 грамів жирних вершків;

– горіхи.

Приготування:

Вершкове масло заздалегідь охолоджуємо у холодильнику. Яйця розділяємо на білки та жовтки.

У глибоку миску просіюємо борошно з розпушувачем, потім натираємо туди холодне масло. Перетираємо все в крихту, додаємо цукор, жовтки та сметану.

Розділяємо тісто навпіл, в одну половину всипаємо какао, перемішуємо. Розділяємо кожну частину ще на 2 частини – має вийти 4 шматочки тіста, кожен загортаємо у харчову плівку. Частини тіста без какао прибираємо в холодильник на 1 годину, а ті, що з какао – на 30 хвилин у морозильну камеру, потім на 30 хвилин у холодильник.

Поки тісто охолоджується, готуємо начинки. Для першої – макової – перемелюємо мак доти, доки він не побіліє, заливаємо окропом і даємо настоятися 30 – 40 хвилин, потім віджимаємо. У невеликому посуді збиваємо білки з цукром до стійких піків, потім акуратно лопаткою з'єднуємо з маком.

– перемелюємо мак доти, доки він не побіліє, заливаємо окропом і даємо настоятися 30 – 40 хвилин, потім віджимаємо. У невеликому посуді збиваємо білки з цукром до стійких піків, потім акуратно лопаткою з'єднуємо з маком. Для сирної начинки перетираємо через сито сир, додаємо в нього цукор та яйця, ретельно перемішуємо. Просіюємо через сито крохмаль, додаємо в масу разом із ваніллю.

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму для випічки вистилаємо пергаментним папером.

На її дно викладаємо щільним шаром порцію світлого тіста, потім половину сирної начинки, потім половину макової. Зверху тремо темне тісто. Випікаємо у розігрітій духовці приблизно 35 хвилин.

Охолоджуємо 20 хвилин у формі, потім виймаємо та ставимо на обробну дошку. Повторюємо те саме і випікаємо другий корж.

Коли обидва коржі охолонуть, беремося до приготування крему. Вершкове масло для крему заздалегідь дістаємо з холодильника, щоб воно розм'якло. Потім збиваємо його міксером, додаємо згущене молоко, коньяк, какао і перемішуємо до однорідності.

Формуємо торт: наносимо весь крем на один із коржів, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Другий корж перевертаємо та викладаємо на перший – темним тістом до крему. Боки стягуємо харчовою плівкою та прибираємо торт на 2 години в холодильник.

Для приготування помадки вершки виливаємо в маленький сотейник і доводимо майже до кипіння. Знімаємо з вогню, вводимо нарізаний шоколад, перемішуємо до однорідності.

Горіхи подрібнюємо ножем.

Знімаємо з охолодженого торта харчову плівку, поливаємо зверху помадкою та посипаємо горіховою крихтою. Відправляємо в холодильник на 6 – 8 годин для просочення.

Смачного!