Старий бабусин рецепт – готуємо торт "Вишиванка"

18 травня 2023, 08:03
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Джерело:

Апостроф

Шукали оригінальний та давній рецепт солодкої випічки, яку готували ще наші бабусі та прабабусі? У нас є рецепт "Вишиванки" – пляцка з різними шарами.

Торт "Вишиванка", або як його ще називають Галицький пляцок – це справжній витвір кондитерського мистецтва. Він високий, багатошаровий, солодкий та надзвичайно ситний.

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Його здавна готували на великі релігійні свята, весілля та уродини. У кожної вправної господині має бути рецепт "Вишиванки", адже вона стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт торта "Вишиванка"

  • Час: 24 години
  • Порції: 2 – 3 кілограми

Приготування:

  • Вершкове масло заздалегідь охолоджуємо у холодильнику. Яйця розділяємо на білки та жовтки.
  • У глибоку миску просіюємо борошно з розпушувачем, потім натираємо туди холодне масло. Перетираємо все в крихту, додаємо цукор, жовтки та сметану.
  • Розділяємо тісто навпіл, в одну половину всипаємо какао, перемішуємо. Розділяємо кожну частину ще на 2 частини – має вийти 4 шматочки тіста, кожен загортаємо у харчову плівку. Частини тіста без какао прибираємо в холодильник на 1 годину, а ті, що з какао – на 30 хвилин у морозильну камеру, потім на 30 хвилин у холодильник.
  • Поки тісто охолоджується, готуємо начинки. Для першої – макової – перемелюємо мак доти, доки він не побіліє, заливаємо окропом і даємо настоятися 30 – 40 хвилин, потім віджимаємо. У невеликому посуді збиваємо білки з цукром до стійких піків, потім акуратно лопаткою з'єднуємо з маком.
  • Для сирної начинки перетираємо через сито сир, додаємо в нього цукор та яйця, ретельно перемішуємо. Просіюємо через сито крохмаль, додаємо в масу разом із ваніллю.
  • Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму для випічки вистилаємо пергаментним папером.
  • На її дно викладаємо щільним шаром порцію світлого тіста, потім половину сирної начинки, потім половину макової. Зверху тремо темне тісто. Випікаємо у розігрітій духовці приблизно 35 хвилин.
  • Охолоджуємо 20 хвилин у формі, потім виймаємо та ставимо на обробну дошку. Повторюємо те саме і випікаємо другий корж.
  • Коли обидва коржі охолонуть, беремося до приготування крему. Вершкове масло для крему заздалегідь дістаємо з холодильника, щоб воно розм'якло. Потім збиваємо його міксером, додаємо згущене молоко, коньяк, какао і перемішуємо до однорідності.
  • Формуємо торт: наносимо весь крем на один із коржів, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Другий корж перевертаємо та викладаємо на перший – темним тістом до крему. Боки стягуємо харчовою плівкою та прибираємо торт на 2 години в холодильник.
  • Для приготування помадки вершки виливаємо в маленький сотейник і доводимо майже до кипіння. Знімаємо з вогню, вводимо нарізаний шоколад, перемішуємо до однорідності.
  • Горіхи подрібнюємо ножем.
  • Знімаємо з охолодженого торта харчову плівку, поливаємо зверху помадкою та посипаємо горіховою крихтою. Відправляємо в холодильник на 6 – 8 годин для просочення.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак