Промивання квашеної капусти: чи треба це робити

Квашена капуста – дуже популярний інгредієнт для зимових страв. Для того, щоб вона віддала свій смак на повну, потрібно знати кілька секретів.

Квашена капуста може додати нашим стравам яскраву кислинку та хрусткість, або ж наситити їх своїм ароматом. Існує багато суперечок щодо того, як потрібно готувати квашену капусту, тож спробуємо поглянути, хто в них правий.

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Чи потрібно промивати квашену капусту

Квашена капуста має дуже яскраво виражений кислий смак. Він подобається не всім, тож його намагаються пом'якшити промиванням. Насправді цього робити не потрібно, краще скористатися альтернативними методами, яких є вдосталь. Промивання забере в капусти смак та аромат, і тоді її використання у страві втратить сенс.

Квашену капусту не потрібно промивати / Фото Cookery

Якщо капуста занадто кисла, краще віджати з неї сік та приправити спеціями. Також можна додати білокачанну капусту: смак залишиться виразним, але зайва кислотність зникне.

Для квашеної капусти гарною опцією стануть майоран, кмин, запашний перець та лавровий лист. Вони підсилять смак інгредієнта та гармонійно доповнять його аромат.

Також вам може засмакувати тандем із квашеної капусти та сушених грибів. Спробуйте приготувати вареники у такий спосіб, і ваші гості та рідні будуть дуже приємно здивовані.