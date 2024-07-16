Про це знають лише одиниці: чи треба замочувати гречку перед варінням

Готувати гречку дуже просто. Можливо, саме тому її люблять мільйони людей.

Хтось замочує гречку перед варінням, інші ж цього не роблять. Обидва методи мають свої переваги.

Варто знати Про це знають далеко не всі: чи треба замочувати горох перед варінням

Чи треба замочувати гречку

Дехто стверджує, що замочування допомагає прискорити процес приготування. Також існує думка, що це лише зайві рухи, тож можна відразу переходити до варіння.

Якщо ви хочете замочити гречку перед варінням, рекомендується залишити її у воді на кілька годин або навіть на ніч. Тоді зерна набрякнуть та пом'якшаться.

Якщо ж ви хочете зекономити час, можете відразу після відкриття упаковки перейти до варіння.



Замочування прискорить процес варіння гречки / Фото Depositphotos

Замочування гречки у воді може мати кілька корисних властивостей:

воно допомагає видалити деякі небажані речовини, такі як фітинова кислота, яка може ускладнити засвоєння поживних речовин організмом;

замочування сприяє активації ферментів, що може підвищити доступність поживних речовин для організму.

У будь-якому разі рішення про замочування гречки перед варінням залишається за вами. Який метод ви б не обрали, гречка залишиться важливим і корисним компонентом раціону.