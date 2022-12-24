Коли є світло та мультиварка: повільний цибулевий суп

Цибулевий суп – це особлива страва, яка чудово смакує у холодну погоду. Його насичений смак здатен підняти настрій навіть у найпохмуріший день.

"Повільні" страви володіють неймовірним шармом, адже довгий час приготування робить їх вкрай насиченими. Смакова палітра після тривалого процесу стає настільки глибокою, що навряд чи хтось пошкодує про витрачені зусилля та неквапливе готування.

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Рецепт цибулевого супу у мультиварці

Час: понад 2 години

Порцій: 4

Особливий суп / Фото Pexels

Інгредієнти:

30 грамів вершкового масла (нарізаного кубиками);

800 грамів тонко нарізаної цибулі;

1,5 чайної ложки грубо порізаного чебрецю (за бажанням);

1,5 чайної ложки цукру;

1,2 літра бульйону (яловичого або овочевого).

Приготування:

У чаші мультиварки змішуємо цибулю, чебрець та цукор. Виставляємо мультиварку на повну потужність та готуємо кілька годин доти, доки цибуля не карамелізується. Додаємо у чашу бульйон та готуємо ще 30 хвилин. Подаємо до столу з грінками.

Смачного!