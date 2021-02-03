Цибулевий суп, що знімає похмілля: рецепт Володимира Ярославського

Справжній класичний суп французької кухні за рецептом Володимира Ярославського вже завтра може бути на вашому обідньому столі. Потрібно просто його приготувати за рецептом, а продукти для страви точно знайдуться у холодильнику кожної господині.

Джерело: інстаграм Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" поділився із читачами своїм улюбленим супом з французької кухні – цибулевий суп.

Читайте також Котлети з сочевиці: рецепт від Євгена Клопотенка

Ніжний та наваристий цибулевий суп дуже популярний у Франції. На його приготування вам потрібно буде трішки часу, але результат вас здивує.

Також суп чудово підходить для вживання після гучної вечірки, він забирає похмілля та покращує самопочуття.

Суп французьких бідняків, має багату спадщину і готують його всі по-різному. Є легенда навіть про Людовика XI – суп з шампанським, – саме так Володимир Ярославський коментує цю страву.

Як приготувати цибулевий суп вдома

Заздалегідь відваріть насичений м'ясний бульйон з курячих кісток і крил, можна додати букет Гарні. Цибулю поріжте соломкою, обсмажте на олії та вершковому маслі. Не забувайте постійно помішувати. Процес обсмажування цибулі повинен тривати близько 35 – 45 хвилин на маленькому вогні. Коли цибуля дуже добре присмажилась і протушкувалась, рум'яна запашна і м'яка, Володимир Ярославський додає дрібку цукру для смаку. Також мелені перці, чебрець і вливає коньяк, через хвилину біле вино – найкраще Херес. Дайте вину випаруватися, додайте бульйон і доведіть до смаку – це про сіль. Володимир Ярославський додає до страви дрібку мускатного горіха та трішки соусу Ру. У супницю налийте суп, покладіть скибочку хліба та посипте сиром. Доливайте суп майже до верху. Відправте супницю в духовку та запечіть до золотистої скоринки. Смачного!

Інгредієнти:– 500 г очищеної цибулі;– 60 г вершкового масла;– 20 г оливкової олії;– 10 г цукру;– 750 г насиченого бульйону;– 75 г біле сухе вино (можна навіть херес);– 1 ст. ложка коньяку;– чорний і запашний перець;– мускатний горіх;– свіжий або сухий чебрець;– хліб;– 100 г сир Грюйер.