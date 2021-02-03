Справжній класичний суп французької кухні за рецептом Володимира Ярославського вже завтра може бути на вашому обідньому столі. Потрібно просто його приготувати за рецептом, а продукти для страви точно знайдуться у холодильнику кожної господині.

Джерело: інстаграм Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" поділився із читачами своїм улюбленим супом з французької кухні – цибулевий суп.

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Ніжний та наваристий цибулевий суп дуже популярний у Франції. На його приготування вам потрібно буде трішки часу, але результат вас здивує.

Також суп чудово підходить для вживання після гучної вечірки, він забирає похмілля та покращує самопочуття.

Суп французьких бідняків, має багату спадщину і готують його всі по-різному. Є легенда навіть про Людовика XI – суп з шампанським, – саме так Володимир Ярославський коментує цю страву.

Як приготувати цибулевий суп вдома

Інгредієнти:

– 500 г очищеної цибулі;

– 60 г вершкового масла;

– 20 г оливкової олії;

– 10 г цукру;

– 750 г насиченого бульйону;

– 75 г біле сухе вино (можна навіть херес);

– 1 ст. ложка коньяку;

– чорний і запашний перець;

– мускатний горіх;

– свіжий або сухий чебрець;

– хліб;

– 100 г сир Грюйер.