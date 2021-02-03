Котлети з сочевиці: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом котлет із сочевиці. Для тих, хто не вживає м'ясо – чудова альтернатива. Збережіть собі рецепт.
Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився рецептом з шанувальниками та пропонує приготувати котлети із сочевиці з додаванням йогуртово-часникового соусу.
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Рецепт котлет із сочевиці
- Для приготування котлет ретельно помийте сочевицю, горошок.
- Окремо у каструлі з окропом відваріть сочевицю протягом 15-20 хвилин, горошок – 10 хвилин.
- Помийте, почистіть від шкірки картоплю, відваріть у каструлі, подрібніть у пюре.
- Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Помийте моркву, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. Обсмажте цибулю з морквою на пательні з олією.
- На пательню викладіть відварену сочевицю, тушкуйте 2-3 хвилини.
- Перекладіть сочевицю у миску, подрібніть блендером у пюре, додайте горошок, картоплю, мелений кмин, сіль, перець, перемішайте. Сформуйте котлети, обваляйте їх у сухарях і обсмажте на пательні з соняшниковою олією до золотистої скоринки.
- Для приготування соусу змішайте йогурт, оливкову олію і подрібнений зубчик часнику.
- Викладіть котлети на тарілку. Подавайте із соусом. Смачного!
Котлети із сочевиці — це мій привіт любителям овочів і тим, хто любить експериментувати з їжею. Ще ця страва є доказом того, що слово "котлета" ідеально пасує не лише до м’яса, а й до овочів, – зазначає у дописі Євген Клопотенко.
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