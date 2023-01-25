Цікавинки про улюбленицю всіх кулінарів: які факти про цибулю для багатьох стануть відкриттям
Джерело:Fun facts about
Цибуля – один з найпопулярніших продуктів на наших кухнях. Зараз вона є незамінним інгредієнтом для багатьох страв, і виявляється, це триває вже багато століть.
Без цибулі важко уявити приготування дуже великої кількості страв. Воно й не дивно, адже продукт здобув свою популярність вже дуже й дуже давно, і з того часу вона лише зростала.
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Навіть печерні люди їли цибулю
Наші доісторичні предки їли цибулю задовго до того, як було винайдено землеробство. Цибуля була одним з основних продуктів доісторичної дієти. Дика цибуля росла по всьому світу, і під час полювання на м’ясо ранні люди їли смачне коріння.
Одна з перших культивованих культур
Про те, де вперше посадили і культивували цибулю, вчені сперечаються досі. Одні кажуть, що це було у Центральній Азії, а інші версії стверджують про Близький Схід. Достеменно відомо лише те, що історія вирощування цибулі почалася понад 5 тисяч років тому!
Урожай цибулі був цінний з багатьох причин. Її легко вирощувати, транспортувати та зберігати. Цей овоч дуже адаптивний і може вирощуватися в різних ґрунтах і кліматах.
Священна для єгиптян
У стародавньому Єгипті цибуля була предметом поклоніння. Її вважали символом вічного життя через багатошаровість. Єгипетське мистецтво та ієрогліфи часто описують цибулю як засіб, що має цілющу та відновну силу.
Чи є цибуля суперпродуктом
Користь цибулі для здоров’я сьогодні стає все більш зрозумілою, і є багато переваг, щоб зберегти її у своєму раціоні. По-перше, цей овоч низькокалорійний та не містить вуглеводів і жиру.
По-друге, він багатий на вітаміни та зміцнює імунітет, тому вкрай корисний для здоров'я. Поєднання смаку та користі – це те, що робить цибулю просто незамінною на будь-якій кухні.