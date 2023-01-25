Цікавинки про улюбленицю всіх кулінарів: які факти про цибулю для багатьох стануть відкриттям

Цибуля – один з найпопулярніших продуктів на наших кухнях. Зараз вона є незамінним інгредієнтом для багатьох страв, і виявляється, це триває вже багато століть.

Без цибулі важко уявити приготування дуже великої кількості страв. Воно й не дивно, адже продукт здобув свою популярність вже дуже й дуже давно, і з того часу вона лише зростала.

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Навіть печерні люди їли цибулю

Наші доісторичні предки їли цибулю задовго до того, як було винайдено землеробство. Цибуля була одним з основних продуктів доісторичної дієти. Дика цибуля росла по всьому світу, і під час полювання на м’ясо ранні люди їли смачне коріння.

Старовинний овоч / Фото unsplash

Одна з перших культивованих культур

Про те, де вперше посадили і культивували цибулю, вчені сперечаються досі. Одні кажуть, що це було у Центральній Азії, а інші версії стверджують про Близький Схід. Достеменно відомо лише те, що історія вирощування цибулі почалася понад 5 тисяч років тому!

Урожай цибулі був цінний з багатьох причин. Її легко вирощувати, транспортувати та зберігати. Цей овоч дуже адаптивний і може вирощуватися в різних ґрунтах і кліматах.

Священна для єгиптян

У стародавньому Єгипті цибуля була предметом поклоніння. Її вважали символом вічного життя через багатошаровість. Єгипетське мистецтво та ієрогліфи часто описують цибулю як засіб, що має цілющу та відновну силу.

Овоч з цікавою історією / Фото unsplash

Чи є цибуля суперпродуктом

Користь цибулі для здоров’я сьогодні стає все більш зрозумілою, і є багато переваг, щоб зберегти її у своєму раціоні. По-перше, цей овоч низькокалорійний та не містить вуглеводів і жиру.

По-друге, він багатий на вітаміни та зміцнює імунітет, тому вкрай корисний для здоров'я. Поєднання смаку та користі – це те, що робить цибулю просто незамінною на будь-якій кухні.