Осіння вертута з гарбузом та грушею: рецепт не лише для тих, хто дбає про фігуру
25 жовтня 2021 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Харчуватися корисно – зовсім не означає сидіти на самих гречці та броколі. Ми підготували для вас рецепт смачної й при цьому здорової випічки з гарбузом та грушею.
Вертута, або завиванець, – традиційна українська випічка. Готують її з витяжного тіста й начиняють вишнями, яблуками, будь-якими іншими улюбленими фруктами та ягодами. Ми приготуємо вертуту гарбузом і грушею.
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Вертута з грушево-гарбузовою начинкою
- Час: 2 години
- Порції: 6
Вертута з гарбузом / Фото Fat Killers
– 320 г цільнозернового борошна;
– 100 мл теплої води;
– 1 сире куряче яйце;
– 100 мл оливкової олії;
– сіль.
Для начинки:
– 1 кг гарбуза;
– 1 середня груша;
– підсолоджувач;
– мелена кориця.
Приготування:
- Для приготування начинки очистіть гарбуз від шкірки та видаліть насіння. Натріть м'якоть гарбуза на середній тертці та залишіть постояти на 15 – 20 хвилин.
- Відіжміть м'якоть гарбуза через марлю, щоб позбутися зайвого соку.
- Натріть грушу на тертці та змішайте з гарбузом. Додайте підсолоджувач та мелену корицю. Перемішайте начинку для вертути.
- Для приготування тіста відокремте білок від жовтка.
- Яєчний білок змішайте з дрібкою солі, теплою водою та 4 столовими ложками олії.
- Невеликими порціями додавайте до білкової суміші борошно та перемішуйте.
- Замісіть еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку та залишіть постояти 20 – 30 хвилин.
- Формуємо вертуту: розділіть тісто на три частини. Кожну з них розкачайте тонким шаром.
- Щоб зручніше закручувати вертуту, перекладіть шар тіста на тонкий кухонний рушник.
- Викладіть начинку на тісто (залишіть 7 – 10 сантиметрів вільними).
- Заверніть краї тіста на начинку та сформуйте рулет швом вниз.
- Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання, змастіть його олією.
- Перекладіть вертуту на деко та змастіть верх тіста жовтком.
- Випікайте вертуту з гарбузом протягом 40 – 45 хвилин в духовці розігрітій до 200 градусів.
- Готову випічку посипте шаром цукрової пудри. Смачного!