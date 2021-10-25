Осіння вертута з гарбузом та грушею: рецепт не лише для тих, хто дбає про фігуру

25 жовтня 2021 , 15:28
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Харчуватися корисно – зовсім не означає сидіти на самих гречці та броколі. Ми підготували для вас рецепт смачної й при цьому здорової випічки з гарбузом та грушею.

Вертута, або завиванець, – традиційна українська випічка. Готують її з витяжного тіста й начиняють вишнями, яблуками, будь-якими іншими улюбленими фруктами та ягодами. Ми приготуємо вертуту гарбузом і грушею.

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Вертута з грушево-гарбузовою начинкою

  • Час: 2 години
  • Порції: 6


Вертута з гарбузом / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 320 г цільнозернового борошна;
 – 100 мл теплої води;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 100 мл оливкової олії;
 – сіль.
Для начинки:
 – 1 кг гарбуза;
 – 1 середня груша;
 – підсолоджувач;
 – мелена кориця.

Приготування:

  1. Для приготування начинки очистіть гарбуз від шкірки та видаліть насіння. Натріть м'якоть гарбуза на середній тертці та залишіть постояти на 15 – 20 хвилин.
  1. Відіжміть м'якоть гарбуза через марлю, щоб позбутися зайвого соку.
  1. Натріть грушу на тертці та змішайте з гарбузом. Додайте підсолоджувач та мелену корицю. Перемішайте начинку для вертути.
  1. Для приготування тіста відокремте білок від жовтка.
  1. Яєчний білок змішайте з дрібкою солі, теплою водою та 4 столовими ложками олії. 
  1. Невеликими порціями додавайте до білкової суміші борошно та перемішуйте.
  1. Замісіть еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку та залишіть постояти 20 – 30 хвилин.
  1. Формуємо вертуту: розділіть тісто на три частини. Кожну з них розкачайте тонким шаром.
  1. Щоб зручніше закручувати вертуту, перекладіть шар тіста на тонкий кухонний рушник.
  1. Викладіть начинку на тісто (залишіть 7 – 10 сантиметрів вільними).
  1. Заверніть краї тіста на начинку та сформуйте рулет швом вниз.
  1. Вкрийте деко шаром пергаменту для випікання, змастіть його олією.
  1. Перекладіть вертуту на деко та змастіть верх тіста жовтком.
  1. Випікайте вертуту з гарбузом протягом 40 – 45 хвилин в духовці розігрітій до 200 градусів.
  1. Готову випічку посипте шаром цукрової пудри. Смачного!
Автор: Богданна Рибак