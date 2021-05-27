Одинадцять ідей для весільних тортів 2021: квіткові декори, чаші з ізомальту та шоколадні мазки

Весільний сезон в розпалі, молодята готуються до найпрекраснішого свята та зустрічаються з багатьма випробуваннями. Одним з них є непростий вибір весільного торта. Ми підготували для вас трендову підбірку весільних тортів 2021 року.

Весільний торт – один із головних атрибутів святкування, а для молодят їхній перший спільний торт. Щоб не прогадати з вибором звертайте увагу на стилістику свята, власні вподобання, фінансові можливості й звичайно тренди кондитерки.

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Ми підготували для вас одинадцять неймовірно красивих та сучасних ідей для весільних тортів. Вам залишається тільки обрати й замовити у кондитера.

11 ідей для трендових весільних тортів 2021 року

Торти з ізомальтом





Весільні торти з ізомальтом / Фото Пінтерест

Їстівні пресовані квіти

Їстівні квіти стали головною тенденцією весільних тортів у 2020 – 2021 роках. Шоколадні квіти, помадки, цукрові фігурки – минуле століття!Замовте ніжний торт з їстівними квітами та здивуйте всіх відмінним смаком та вишуканим тортом. Якщо ви влаштовуєте весілля в саду – це ідеальний варіант доповнити концепцію свята.









Весільні торти з їстівними квітами та фруктами / Фото Пінтерест

3D квіти з харчовим золотом







Сучасні весільні торти / Фото Пінтерест

Мазки







Весільні торти з шоколадними мазками / Фото Пінтерест

Вишукані та текстурні мазки перетворять ваш весільний торт на справжній витвір мистецтва!

Перлини





Торти з перлинами / Фото Пінтерест

Цей варіант для справжніх принцес, весілля яких нагадуватиме справжню казку! Білі або перламутрові цукрові перлини не тільки стануть чудовим декором, а й підкреслять ваш вишуканий стиль та смак. Якщо ви хочете, щоб торт виглядав гламурно, оберіть металевий відтінок: випалене золото або рожеве золото.

Геодезичний весільний декор



Весільний торт / Фото Пінтерест

Торти з макарон та квітами



Торт з французьким печивом макарон / Фото Пінтерест

Анімалістичні та незвичні торти



Весільний торт Жирафа / Фото Пінтерест

Квадратний торт



Смарагдовий весільний торт / Фото Пінтерест

Одноярусні торти набули неабиякої популярності за останні кілька років. Найкраще такі торти підходять для невеликих весіль в мінімалістичному стилі.

Міні торт



Персональні весільні торти / Фото Пінтерест

Чудовий варіант, якщо ви хочете, щоб ваше весілля запам'яталося кожному з гостей. Адже порційний міні торт – це справжній тренд року.

Альтернатива традиційному весільному торту





Неординарні весільні торти / Фото Пінтерест

Весільний торт – це не ваша історія? Не проблема! Можливо вам підійде незвичайний сирний торт, а може пончикова вежа? Тут все залежить від ваших вподобань та креативності.