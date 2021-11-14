Вибираємо смачний гарбуз за порадами шеф-кухаря Євгена Клопотенка
Джерело:Новий канал
Як вибрати гарний гарбуз, щоб приготувати з нього найсмачніші страви, за лаштунками реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал), розповів український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами своїми секретами, які допоможуть приготувати найсмачніші страви із сезонного продукту – гарбуза.
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Гарбуз – без сумніву один із найпопулярніших осінніх продуктів. З нього можна приготувати безліч смачних, а головне корисних страв: каші, пироги, супи, свіжі салати, запіканки, оладки та навіть торти.
Як обрати смачний гарбуз осінню
Зверніть увагу на зовнішній вигляд овоча, він не повинен бути пластиковим.
Пластикові — спеціальні сорти, які вирощують влітку поза сезоном,
— відзначив Євген Клопотенко.
Найкращі осінні гарбузи довгасті, у формі гітарки. Зазвичай, вони найсолодші, і з них найкраще готувати.
Євген Клопотенко / Фото Новий канал
Євген Клопотенко також пояснив, що якщо знайти ідеальний плід так і не вдалося, не потрібно надто перейматися. Головне – правильно його приготувати.
Загалом для готування можна брати будь-який гарбуз. Але важливо розуміти, що цей продукт можна їсти сирим! У цих плодах дуже багато корисних речовин,
— зазначив кулінар.
Обирайте на ринку осінні гарбузи та готуйте з них смачні і корисні страви!