Втілення казки: страви з мультфільмів, які може приготувати кожен

Мультфільми захоплюють нас своїми сюжетними історіями та яскравими персонажами. Але улюблені мультики також можуть надихнути нас на нові кулінарні вершини.

Для того, щоб спробувати щось нове на кухні, не обов'язково гортати цілі сторінки з рецептами. Ідею можуть підказати навіть улюблені мультики, які славляться сценами трапез.

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Тож перед тим, як шукати рецепт, потрібно визначитися, що саме ви будете готувати. Давайте поглянемо, які варіанти нам пропонують відомі мультики студії Діснея.

Рататуй

Мишеня Ремі готує рататуй / Фото Insider

Рататуй – це прекрасний варіант вечері для гурманів. В мережі є безліч рецептів, а також для страви треба багато інгредієнтів. Але не поспішайте відмовлятися – результат вартує старань.

Пиріг з аґрусу

Цей пиріг Білосніжки пам'ятають усі / Фото Insider

Мультик "Білосніжка та 7 гномів" підкорив серця дітей усього світу. Відчути казкову атмосферу допоможе простий у приготуванні пиріг, яким зможе насолодитися вся сім'я.

Бісквіти

Бісквіти – завжди хороша ідея / Фото Insider

Для бісквітів з мультика "Відважна" не потрібно багато інгредієнтів та особливих кулінарних навичок. Але простота приготування жодним чином не применшує смакових переваг страви.

Сирне суфле

Парад страв у "Красуні та чудовиську" / Фото Insider

"Красуня та чудовисько" – один з найромантичніших мультиків, які ми любили у дитинстві. З того часу сирне суфле стало справжньою зіркою кулінарів.

Лимонні льодяні кульки

"Корпорація Монстрів" дарує чудове рішення у спекотну погоду / Фото Insider

Коли надворі палить сонце, саме час подумати про щось охолоджуюче. Лимонні льодяні кульки не принесуть багато турбот. Все, що вам потрібно, це лимонний сік, цукор, кукурудзяний сироп, вода, харчовий барвник, лід та машина для льодяних кульок, хоча в інтернеті можна знайти простіші версії страви.

Печиво

Перенести свою дитину в сюжет "Аліси в країні чудес" – легко / Фото Insider

Звісно, печиво не змусить вас рости так, як це вдалося Алісі. Але потішити себе легким смаколиком ще ніколи не було невдалим рішенням.

Спагетті

Спагетті може бути романтичною стравою / Фото Insider

Ця сцена з мультика "Леді та Блудько" стала справжньої іконою світу Дісней. Довго чаклувати над стравою не потрібно, але вона здатна принести у життя багато романтичної магії.