Як приготувати ягідне пюре на зиму: поради та лайфхаки від кондитера

Не полініться та приготуйте смачні заготовки з ягід влітку, щоб взимку без проблем та зайвих витрат готувати смачні торти й десерти з домашнього пюре. До речі, ягідні пюре можна не тільки використовувати у випічці, а додавати до молочних коктейлів, готувати домашні смузі або морозиво.

Сезон ягід в самому розпалі, а це означає, що настав час готувати різноманітні пюре на зиму. Це чудовий варіант для заготовок, адже вам потрібно тільки витягнути його, розморозити та відправити в десерт.

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Кондитерка Ліза Глінська часто використовує ягідні пюре у своїх десертах: малинові, полуничні. Дівчина зізналася, що переважно готує їх вдома, але бувають випадки коли купує в магазині.

Як приготувати ягідне пюре



Персикове пюре / Фото Всезнайко

Для приготування ягідного пюре вам потрібно зробити кілька простих кроків:

обрати ягоди (малина, полуниця, чорниця, смородина);

перебити їх в однорідну масу блендером;

перетерти через сито, щоб позбутися кісточок та шкірок;

розкласти пюре в харчові контейнери та заморозити.

За бажанням, до готового ягідного пюре можна додати цукор, близько 10 відсотків від загальної маси заготовки. Не забудьте трішки прогріти цукор, щоб він розтопився. Тільки після цього додавайте його в пюре.

Пам'ятайте, якщо ви додаєте додатковий цукор до готового ягідного пюре, відніміть його від загальної суми в рецепті, щоб десерт не вийшов занадто солодким.



Медовик з малиновим пюре / Фото Лізи Глінської

Ліза Глінська також зізналася, що кісточки з пюре не викидає в смітник, кондитерка готує з них смачні морси.