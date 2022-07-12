Як правильно чистити ананас: прості кроки, які допоможуть на кухні

Ананас – соковитий фрукт, з якого можна приготувати безліч десертів, додавати у салати або їсти самостійно. Але ж як правильно почистити його? Ми знаємо кілька лайфхаків!

Користь від вживання ананаса

У ананасі міститься багато вітаміну С, який відповідає за імунітет людини, а присутні в ньому антиоксиданти захищають клітини від пошкоджень. Вживання його у їжу застосовують у народній медицині ще з ранніх часів.

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Якщо ви прагнете схуднути – вживання ананаса сприятиме цьому. Також він допомагає в травленню.

Часте вживання ананасів робить зуби, волосся та шкіру здоровими.

Як готувати ананас

Ананас можна нарізати шматочками або кружальцями та викласти на вершковий десерт. Його додають до випічки та холодних фруктових тортів чи тістечок, а ще з ним готують основні страви.

Ви можете смажити його на грилі, додайте гострий перець чилі та отримаєте відмінну закуску до м'яса. Ананас також є ключовим інгредієнтом відомої мексиканської страви Ананас Піко де Гало Сальса. Тако зі свинини з ананасовим салатом – ще один апетитний спосіб додати ананас до страви!

Як почистити ананас

Існує кілька методів обробки тропічного фрукта:

кругова нарізка;

кошик із кубиками;

традиційний азійський метод;

нарізка брусочками.

Найпростіший спосіб – це відрізати листочки біля основи. Фрукт можна звільнити від шкірки двома способами: або не порушуючи його цілісність, або почистивши кожен шматочок окремо. Все залежить від того, як ви будете його подавати, або готувати.



Ананас / Фото Блог Метро

Якщо збираєтеся використовувати плід повністю, зупиніться на першому варіанті. Якщо хочете поласувати кількома шматочками, потрібно різати нечищений фрукт. Тільки після цього кожне кільце звільняють від шкірки.

Намагайтеся не зрізати зайвої м’якоті, обережно видаляти тверді частини оболонки.