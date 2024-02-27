Тримає форму без желатину: рецепт того самого тирамісу, перевірений роками
27 лютого 2024, 01:15Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Тирамісу – традиційний італійський рецепт. Його дуже просто готувати, якщо знати усі тонкощі.
У цьому рецепті немає желатину. Так роками готували італійські господині.
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Найсмачніший Тирамісу
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 5 жовтків;
– 500 грамів маскарпоне;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 3 білки;
– 1 грам солі;
– 100 грамів цукру;
– 400 мілілітрів міцної кави;
– 2 столові ложки коньяку чи вина Марсала;
– 24 печива савоярді;
– какао-порошок до смаку.
Приготування:
- Заваріть каву та відставте її в бік. Савоярді викладіть на дно форми.
- Яйця помийте, розділіть білки та жовтки.
- До білків додайте дрібку солі, збийте міксером до появи легкої піни. Всипте 100 грамів цукру, продовжуючи збивати до щільної меренги та стійких піків.
- Жовтки збийте в іншій мисці, поки вони не посвітлішають. Викладіть 500 грамів маскарпоне та знову збийте міксером. Додайте ванільний екстракт, з'єднайте білкову меренгу з жовтками та маскарпоне.
- Частину крему перекладіть в кондитерський мішок. В остиглу каву додайте коньяк та перемішайте. Занурте савоярді цукровою стороною в каву з коньяком, викладіть шар у форму.
- Зверху змастіть печиво кремом та розрівняйте. Знову викладіть шар змоченого в каві савоярді, порцію крему і розрівняйте. В кінці зробіть за допомогою кондитерського мішка кремові піки.
- Поставте в холодильник для просочення. Перед подачею посипте десерт какао.